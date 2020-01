DIRETTA DAKAR 2020/ Streaming video: vittoria a sorpresa per Karginov nei camion!

Si chiude definitivamente la diretta della Dakar 2020 per la 7^ tappa, certo caratterizzata dalla tragica morte di Paulo Gonçalves, avvenuta questa mattina nel vivo della prova delle moto da Riyahd a Wadi Al Dawasir. Dopo infatti i traguardi per auto, moto e quad, ecco che anche per le altre due categorie che prendono parte a questa corsa rallystica i giochi sono finiti, almeno per la giornata odierna. Dobbiamo dunque subito segnalare per la categoria dei svv della vittoria di tappa per lo statunitense Hildebran, davanti a Currie e Domzala: nella classifica generale è però ancora Currie il leader assoluto, visto il vantaggio di circa mezz’ora sul cileno Lopez Contardo. Per i camion oggi il successo di tappa è andato al russo Karginov, davanti ai connazionale Sotnikov e Shibalov: per Karginov confermata anche la prima piazza della graduatoria generale.(agg Michela Colombo)

SAINZ VINCE PER LE AUTO

Con la notizia della tragica scomparsa di Paulo Gonçalves è certo molto difficile tornare alla cronaca di questa settima tappa della Dakar 2020: pure però si deve certo aggiornare su cosa sta accadendo al traguardo di Wazdi Al Wasir, visto che già tre categorie di veicoli hanno chiuso la loro gara e solo Ssv e Camion sono ancora in strada. Ecco che allora per le moto dobbiamo ben segnalare la vittoria dello spagnolo Barreda Bord, che ha pure messo alle proprie spalle un vantaggio di circa due minuti sul primo rivale, l’austriaco Walkener: a podio anche l’argentino Benavides, di poco avanti a Brabec che comanda la classifica generale. Per le auto celebriamo invece il successo di Sainz, davanti a Al Attiyah e Peterhansel: solo sesto Fernando Alonso, alle spalle di Ten Brinken e Al Rajhi. Infine per i quad si festeggia la vittoria di Vitse, davanti a Enrico e Casale: è però il cileno della Yamaha il leader incontrastato della generale.(agg Michela Colombo)

MORTO PAULO GONÇALVES

Siamo nel vivo della diretta della Dakar 2020 per la 7^ tappa, ma certo dobbiamo ora dare spazio a una notizia tragica: solo pochi minuti fa si è infatti spento il pilota portoghese Paulo Gonçalves, in seguito a una caduta occorsa solo questa mattina al km 276 della prova speciale di oggi. Il portoghese è stato trovato incosciente dalla squadra aerea di soccorso e nonostante l’impegno dello staff medico, è stato dichiarato morto non appena arrivato in ospedale al Layla. Un tragico evento dunque che per ora non sta però fermando la corsa. Al momento sono infatti ancora in corso le prove per auto, quad, ssv e camion. Da segnalare dunque l’attuale domino di Carlos Sainz per le auto: lo spagnolo si è poi messo alle spalle un corposo vantaggio di quasi due minuti su Al Attiyah, al 431 km. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

Ricordiamo ancora una volta che non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che come di consueto prenderà il via all’incirca alle ore 5.00 del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00 (oggi per la precisione dalle ore 18.43). La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

LA FRAZIONE DI OGGI

Oggi domenica 12 gennaio riparte la diretta Dakar 2020. Dopo il giorno di riposo nella capitale, ecco la settima tappa Riyad-Wadi Al Dawasir, che misurerà per tutte le categorie in gara (auto, moto, camion e quad) 741 km, di cui ben 546 km di prova speciale per la classifica più altri 195 km di trasferimento. Entriamo dunque nella seconda metà della Dakar 2020 con la settima tappa sulle dodici fatiche totali, ripartendo dalla capitale Riyad dell’Arabia Saudita, nuova sede del rally più famoso del mondo in questa quarantunesima edizione effettiva del Rally Dakar. L’ambientazione è tornata ad essere molto simile a quella del Rally Dakar classico nel deserto del Sahara, dopo il decennio vissuto in Sudamerica che ha comunque dato continuità alla storia della Dakar. Tornando però alla stretta attualità, oggi si riparte e non ci saranno più interruzioni fino al 17 gennaio, giorno della dodicesima ed ultima tappa: andiamo allora a scoprire cosa riserverà ai protagonisti questa settima fatica in Arabia Saudita.

DIRETTA DAKAR 2020: PERCORSO 7^ TAPPA RIYAD-WADI AL DAWASIR

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare ben 546 km di prova speciale più altri 195 km di trasferimento, per un totale di 741 km che caratterizzeranno la diretta Dakar 2020. Chilometraggio davvero impegnativo, il più lungo di questa edizione per quanto riguarda le prove speciali, con un percorso variegato che metterà alla prova pure i migliori interpreti della Dakar 2020. Si riparte naturalmente da Riyad, sede dell’arrivo nella tappa di venerdì e del giorno di riposo che la carovana ha osservato ieri. Per giungere a Wadi Al Dawasir ci sarà molto da soffrire: secondo le informazioni fornite dagli organizzatori, il 56% del percorso sarà su sabbia, il 28% su dune e il rimanente 16% su terra. Le dune saranno disseminate lungo tutto il tracciato, dunque ci sarà ben poco riposo per i protagonisti della Dakar 2020, anche perché si annuncia anche una navigazione impegnativa, nella quale sarà facile commettere errori: sarà dunque fondamentale non sbagliare le proprie mosse.



