Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: oggi 11^ tappa da Al Ula a Yanbu (14 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2021: OGGI LA FRAZIONE PIU’ LUNGA

Siamo ancora in diretta con la Dakar 2021: con oggi, mercoledì 14 gennaio 2020 vivremo infatti la 11^ tappa, la più lunga di questa 43^ edizione della corsa rallystica, prevista da Al Ula a Yanbu, di ben 511 km (prova cronometrata). L’attesa dunque è per questa nuova tappa è grande, specie se ricordiamo che ormai siamo alla vigilia del gran finale della Dakar 2021: solo domani infatti la carovana arriverà al traguardo finale di Jeddah dove consacreremo i trionfatori per le cinque categorie di veicoli iscritti. Pure prima saranno da percorrere ancora parecchi km e superate ancora mille asperità, che attenderanno i corridori anche oggi: il deserto oltre che la stessa lunghezza della frazione, metteranno a dura prova i superstiti, che pure daranno il massimo per imporsi anche nelle graduatorie finali. Con ancora una sola frazione da percorrere, ci attendiamo oggi grandi scintille nelle classifiche generali dei veicoli iscritti: qui ricordiamo che già ieri si è confermato leader per le auto Peterhansel, Andujar per i quad, Benavides per le moto, Lopez Contardo per gli SVV e Sotnikov per i camion.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA 11^ TAPPA

Venendo alla presentazione del percorso della 11^ tappa della Dakar 2021, in diretta anche oggi dal deserto dell’Arabia Saudita, occorre subito precisare che , come già occorso, anche oggi il via sarà dato alle prime ore del mattino italiano. Facendo i dovuti conti con le due ore di fuso orario tra Italia e Arabia Saudita, va infatti segnalato che, salvo variazioni dell’ultimo minuto, oggi moto, quad, SVV e auto partiranno attorno le ore 8 del mattino: i camion partiranno invece non prima delle ore 10. Parlando invece del tracciato che attenderà oggi, ecco che mappa alla mano, vediamo che la carovana proseguirà nel suo viaggio a sud, sempre costeggiando il Mar Rosso (ma senza lambire le coste questa volta). Da Al Ula e Yanbu saranno come detto 511 km di prova speciale e solo 46 km di collegamento: è la prova più lunga e dispendiosa della Dakar 2021. Verranno infatti affrontate oggi le temibili dune del deserto saudita: terra e sabbia la faranno da padrone, su un tracciato molto altalenate anche dal punto di vista altimetrico. Ci attenderà dunque una tappa di sicuro spettacolo!



