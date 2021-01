Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: oggi il prologo a Jeddah (2 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2021: OGGI IL PROLOGO

Dopo tanti dubbi e grande attesa di apre la 43^ edizione del Rally Dakar 2021: la corsa più dura al mondo, come al solito, apre il nuovo anno ed entra nel vivo già nella giornata di oggi, 2 gennaio 2021, con un piccolo prologo. Da programma ufficiale infatti la corsa inizierà solo domani con la prima tappa,ma gli organizzatori hanno deciso di fissare un giorno prima una piccola frazione, lunga appena 11 km che pure sarà importante per definire l’ordine di partenza per la fase successiva. Un piccolissimo assaggio dunque di questo che sarà questa edizione della Dakar, per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita, ma che pure ci permetterà di prendere subito confidenza con il percorso previsto quest’anno e chiaramente tutti i protagonisti chiamati in causa.

DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL PROLOGO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021: pure sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky che su DAZN in streaming video) come pure il portale RebullTv, che trasmetterà le fasi più calde della giornata in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: SI PARTE A JEDDAH

Come annunciato, la diretta della Dakar 2021 sarà quest’anno anticipata da un piccolo prologo, previsto oggi, di brevissima durata. Da programma ufficiale infatti le 5 categorie di veicoli che caratterizzano la manifestazione e dunque Auto, SVV, Quad, Moto e Camion dovranno percorrere una prova speciale di 129 km intorno a Jeddah, di cui però solo 11 saranno cronometrati: da qui si delinea la lista di partenza per la prima vera tappa, prevista solo domani sempre a Jeddah.

Un piccolo assaggio dunque di questa meravigliosa 43^ edizione della corsa rallystica, che pure non sarà da sottovalutare: sarà oggi il primo approccio alla sabbia saudita, sempre insidiosa e dove il nervosismo da debutto potrebbe anche giocare brutti scherzi (specie a chi è nuovo concorrente).

Inoltre non scordiamo che con oggi si testerà l’efficacia e la tenuta del misure attuate per la creazione della bolla e per prevenire l’insorgenza di focolai da covid 19 nel bivacco: i numeri registrati legati alla pandemia a lungo hanno tenuto in sospeso questa edizione della corsa, ma forte è stata la volontà del comitato organizzatore di non cancellare quest’anno.

Sarà però da capire se le dure misure adottate, tra tamponi e quarantene preventive daranno il loro frutto e dunque riusciremo ad assistere senza grandi problemi alla corsa (che già vedrà un numero limitato di equipaggi, appena 555 in tutto). Pure l’attesa verso il via di questa magnifica manifestazione è ancor più grande: via!

