Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv: 8^ tappa Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir

DIRETTA DAKAR 2022: ANCORA SPECIALI!

Lunedì 10 gennaio scatta un altro appuntamento con la Dakar 2022: la lunghissima corsa che si disputa in Arabia Saudita riguarda oggi altri tracciati speciali, con un trasferimento di 435 chilometri e poi 395 di gara vera e propria. La partenza è fissata a Al Dawadimi, mentre l’arrivo sarà a Wadi Ad-Dawasir: prosegue dunque una competizione come sempre entusiasmante, che come sappiamo ha mantenuto ben poco della sua struttura originale visto che ancora una volta si corre in Arabia Saudita, e di conseguenza il nome è rimasto un mero riferimento per gli appassionati e non.

Alla partenza come sempre avremo varie categorie, con le novità che avevamo già presentato il primo giorno: occhi puntati in particolar modo su auto e moto, ma ci saranno anche camion e quad a competere. Ricordiamo che quest’anno i piloti ritirati nel corso di una tappa potranno ripartire il giorno seguente, aggiungendo pepe alla diretta della Dakar 2022; noi osserviamo con piacere il nostro Danilo Petrucci, tra i tanti italiani al via, che ha già vinto una tappa scrivendo la storia e ricevendo tanti complimenti da parte di ex colleghi ed addetti ai lavori.

DIRETTA DAKAR 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2022, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sui canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) sia in streaming sul portale Red Bull Tv, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare di una diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta della Dakar 2022: l’ottava tappa si presenta particolarmente complessa. Infatti i primi 200 chilometri, come apprendiamo sul sito ufficiale, saranno esclusivamente dune e sabbia: si tratterà di passare di valle in valle tra saliscendi parecchio complessi, poi il paesaggio subirà una netta variazione. A questo punto sarà anche da capire come influirà la luce naturale, visto che naturalmente ci saranno dei piloti che dovranno affrontare almeno qualche parte del percorso al buio; staremo a vedere allora, di certo noi ci prepariamo ad un grande spettacolo e non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella 8^ tappa della Dakar 2022, ricordando che la giornata di lunedì 10 gennaio prenderà il via quando da noi non sarà nemmeno spuntata l’alba o quasi.

