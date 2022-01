Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv: Al Attiyah e Sanders hanno vinto il prologo!

DIRETTA DAKAR 2022: AL ATTIYAH E SANDERS VINCONO IL PROLOGO

Nasser Al Attiyah tra le auto e Daniel Sanders nelle moto hanno vinto il prologo che stamattina ha aperto la Dakar 2022, nuova edizione del rally più affascinante del mondo che si disputa per il terzo anno in Arabia Saudita. Tra le quattro ruote dunque è partito subito forte uno dei nomi più attesi: Nasser Al Attiyah si è imposto col tempo di 10’56”, praticamente nulla rispetto a ciò che poi ci attenderà in questa Dakar 2022. Il qatarino della Toyota ha preceduto di 12” un altro big, cioè lo spagnolo Carlos Sainz, e di 36” il sudafricano Brian Baragwanath, troviamo poi al quarto posto a 36” l’altro sudafricano Henk Lategan, quinto un altro nome leggendario, il francese Sebastian Loeb a 37”, distacchi poco più che simbolici in una classifica che si allungherà sempre di più.

Passando alle due ruote, ecco che l’australiano Daniel Sanders ha vinto il prologo di 19 km tra le moto alla Dakar 2022. L’alfiere del GasGas Team si è imposto con 1′ di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 1’55” su Ross Branch del Botswana (Yamaha), qui i distacchi sono dunque più pesanti e chissà dunque se il prologo ci abbia già fornito indicazioni attendibili. Il nostro Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) ha chiuso al ventitreesimo posto con un ritardo di 7’30”. Segnaliamo infine il podio anche della categoria quad in questo prologo della Dakar 2022: l’argentino Manuel Andujar ha vinto col tempo di 1h10’10”, precedndo i 1’35” il francese Alexandre Giroud e di 2’35” il cileno Giovanni Enrico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI PARTE CON IL PROLOGO!

La Dakar 2022 scatta sabato 1 gennaio: con l’anno nuovo avremo finalmente il via della storica gara, che vivrà oggi il suo prologo. Chiamato ufficialmente 1A, si tratta di un percorso di 19 chilometri: la partenza è fissata a Gedda – che sarà anche l’arrivo, per un tracciato ad anello – con arrivo a Ha’il. Ancora una volta, come sempre, la Dakar 2022 sarà aperta ad auto, camion, moto e quad, ma rispetto all’anno scorso è stata confermata la categoria Classic che è quella dei veicoli storici: una decisione ufficializzata dopo aver riscontrato un boom di iscrizioni dalla passata edizione.

La diretta della Dakar 2022 ci terrà compagnia fino al 14 gennaio; il percorso è diverso almeno per l’85% rispetto all’anno scorso, si andrà verso Sud e si manterrà una rotta parallela al Golfo Persico, entrando poi nell’Empty Quarter dove sarà grande spettacolo, perché saremo nel deserto Rub al-Khali che prevede un’immensa distesa di sabbia. Saremo qui fino all’arrivo a Ryad, quando si concluderà la prima settimana. Ora però addentriamoci meglio nei misteri e nelle curiosità della diretta della Dakar 2022, perché tra poco si corre e noi vogliamo farci trovare preparati a questo grande evento.

DIRETTA DAKAR 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Non sarà disponibile una diretta tv della Dakar 2022: la gara non verrà trasmessa sui nostri canali e dunque non potrete seguirne le tappe in tempo reale. L’appuntamento comunque è con Eurosport: il canale, disponibile sul digitale terrestre e il decoder di Sky, è visibile anche agli abbonati DAZN e dunque in diretta streaming video (a che se appunto non si tratterà di una diretta). Ogni giorno alle ore 23:00 trasmetterà gli highlights della tappa quotidiana, così si potrà quantomeno assistere ai momenti salienti di una competizione diventata ormai storica.

DIRETTA DAKAR 2022: RISULTATI E CONTESTO

Lo abbiamo accennato: ormai il nome Dakar 2022 è solo di facciata e per mantenere una continuità rispetto alle origini della corsa, perché in realtà la capitale del Senegal c’entra poco. Per il terzo anno consecutivo saremo infatti in Arabia Saudita; ci sono due novità sostanziali in questa edizione. La prima è che finalmente la Dakar 2022 conterà anche per il World Cross-Country Rally Championship, e dunque avrà una valenza decisamente più importante rispetto al passato non essendo più una gara slegata dal contesto del rally mondiale; la seconda novità è forse ancora più suggestiva, perché non era mai successo che piloti ritirati a causa di incidenti o guasti meccanici possano rientrare in gara il giorno successivo.

Stavolta invece succederà questo: verosimilmente, ma chiaramente è solo un’ipotesi, potrebbero aumentare i ritiri quotidiani sapendo che poi si potrà ripartire. Avremo poi il road book elettronico e l’introduzione dei carburanti alternativi; ancora, alla categoria delle auto si aggiunge la T1+ che riguarda mezzi con pneumatici più grandi e una maggiore escursione delle sospensioni, sia pure con una potenza minore. Questo è parte del contesto, per tutto il resto bisognerà aspettare che arrivi il momento della diretta della Dakar 2022…



