Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv: percorso 1^ tappa Hail Hail

DIRETTA DAKAR 2022: SI PARTE!

Dopo l’emozionante prologo occorso ieri, ecco che con oggi, domenica 2 gennaio 2022 entriamo nel vivo della diretta della Dakar 2022, con la prima vera tappa, prevista da Hail a Hail: un anello nella sabbia della regione nord occidentale dell’Arabia Saudita, che certo metterà subito alla prova tutti i beniamini, attesi al via dalle ore 5.30 del mattino italiano (sono due le ore di fuso orario), Siamo dunque impazienti di riavere alla linea di partenza tutte le classiche 5 categorie di veicoli pronti a sfrecciare tra le dune e le montagne dell’Arabia Saudita: auto, Svv, camion, moto e quad, con tanti big pronti a dare spettacolo fin da queste prime tappe.

Che pure sulla carta paiono ancora abbastanza “facili”. Dopo il prologo di appena 19 km cronometrati di ieri, per la diretta della Dakar 2022 della 1^ tappa, ecco che sono previsti circa 300 km di prova speciale: un bel percorso, ma che nulla che vedere con le prove Marathon successive, dove gli equipaggi non avranno la possibilità di richiedere assistenza.

DIRETTA DAKAR 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Segnaliamo subito agli appassionati che purtroppo non sarà possibile seguire la Dakar 2022 in diretta tv integrale: la prova endurance anche quest’anno non verrà trasmessa sui nostri canali e dunque non potrete seguirne le tappe in tempo reale. L’appuntamento comunque è con Eurosport, dove alle ore 23.00 saranno disponibili gli highlights della tappa odierna: il canale, disponibile sul digitale terrestre e il decoder di Sky, è visibile anche agli abbonati DAZN e dunque in diretta streaming video (a che se appunto non si tratterà di una diretta).

DIRETTA DAKAR 2022: IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

Come abbiamo appena annunciato, per la diretta della 1^ tappa della Dakar 2022, ci attendiamo un chilometraggio certo più sostanzioso di quanto attraversato ieri nel prologo: pure quad, moto, auto, SVV e camion non cominceranno subito di gran carriera. Da programma ufficiale (e ricordiamo che da quest’anno anche le altre le categorie di veicoli, non solo moto, usufruiranno del road book elettrico, che verrà reso disponibile solo poche ore prima della partenza, rendendo complicata la preparazione della frazione), vediamo che oggi per la tappa in circolo di Hail-Hail saranno 181 i km di collegamento e ben 333 i chilometri di special stage, ove sarà battaglia grande per ottenere il miglior tempo al traguardo finale.

Da segnalare poi che già oggi sarà la sabbia a far compagnia ai nostri beniamini, sia pure non per lunghissimi tratti: il panorama sarà per la maggior parte composto dalle montagne che sorgono nella zona nord occidentale dell’Arabia Saudita, dove pure è facile perdere l’orientamento. I navigatori in questo senso dovranno oggi stare attentissimi: sarà molto facile sbagliare scorciatoia e perdere molto tempo (o addirittura recuperare penalità). Sarà una tappa certo entusiasmante!.



