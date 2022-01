Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, percorso 7^ tappa (oggi 9 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2022: 402 KM DI PROVE SPECIALI!

La diretta Dakar 2022 oggi, domenica 9 gennaio, ripartirà dopo l’unico giorno di riposo con la sua settima tappa Riad-Al Dawadimi, che vedrà dunque la carovana lasciare la capitale dell’Arabia Saudita, dove si era arrivati addirittura mercoledì per poi vivere altre due tappe con partenza e arrivo sempre a Riad giovedì e venerdì, infine il giorno di riposo di ieri. Il Rally Dakar 2022 entra oggi nella sua seconda metà e la settima tappa sarà caratterizzata da 402 km di prove speciali su un totale di 701 km da percorrere (gli altri 299 saranno naturalmente di trasferimento), dunque ci sarà anche oggi molto da faticare, ma con forze più fresche dopo il riposo.

La Dakar 2022, terza edizione della corsa ospitata in Arabia Saudita, aveva visto la partenza a Capodanno da Gedda, dove si tornerà per l’arrivo venerdì 14 gennaio, oggi si entra dunque nella seconda parte della corsa viaggiando da Riad ad Al Dawadimi e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, come nei giorni scorsi ha imparato ad esempio il nostro Danilo Petrucci, che per la prima volta corre la Dakar e ne ha già scoperto gioie e dolori. Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più circa questa settima tappa con orari, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2022.

DIRETTA DAKAR 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2022, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sui canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) sia in streaming sul portale Red Bull Tv, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare di una diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2022: LA 7^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2022 che ci attende oggi in occasione della settima tappa, che sancisce la ripartenza dalla capitale Riad, andando verso l’Ovest dell’Arabia Saudita per raggiungere Al Dawadimi, che sarà la sede d’arrivo della odierna settima tappa (in totale sono 12, siamo davvero all’ingresso della seconda metà). Come avevamo già ricordato, ci sono in programma 701 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 402 km, dunque si tratterà di una frazione piuttosto lunga.

L’orario di partenza è fissato per le ore 5.40 italiane, quando dunque prenderà il via la settima fatica del Rally Dakar 2022, innanzitutto per le moto e successivamente anche per le altre categorie. Il percorso porterà la carovana in un “territorio sconosciuto” che metterà a dura prova le capacità di navigazione nel deserto di tutti i protagonisti della Dakar 2022, in una successione di dune che sarà impressionante nella prima parte, poi forse un po’ più semplice ma comunque mai da sottovalutare.

