Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 11^ tappa (oggi 12 gennaio)

La diretta Dakar 2023 oggi, giovedì 12 gennaio, proporrà la sua undicesima tappa Shaybah-Empty Quarter, che sarà la prima parte della cosiddetta “maratona” che si completerà domani. Per prima cosa spieghiamo allora cosa si intende con “maratona” parlando del Rally Dakar 2023: si tratta di due tappe inframezzate come sempre da un bivacco notturno, che però a differenza delle frazioni “normali” non prevede l’assistenza dei meccanici e nel quale i corridori non hanno a disposizione nemmeno l’attrezzatura. In un certo senso, è come una lunghissima tappa che si estende su due giorni, con il riposo notturno ma senza la possibilità di interventi particolari sui mezzi – quindi ogni eventuale danno riportato oggi potrebbe costare carissimo anche domani.

Siamo allora a uno snodo fondamentale per il rally più famoso del mondo, che è ospitato per il quarto anno consecutivo in Arabia Saudita, che ha permesso di rinnovare questa leggendaria ma sempre complicata avventura con nuovi scenari dopo quelli del Sudamerica. Oggi l’undicesima tappa proporrà 274 km di prove speciali su un totale di 427 km da percorrere (gli altri 153 saranno naturalmente di trasferimento): non tantissimi, ma bisogna ragionare sull’ottica dei due giorni. Il Rally Dakar 2023 dunque arriva a un momento determinante, anche perché naturalmente la conclusione di domenica è sempre più vicina, ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più circa questa undicesima tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023.

DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa undicesima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: LA 11^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della undicesima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza a Shaybah e arrivo nel cuore del cosiddetto Empty Quarter, in arabo Rub’ al-Khali, che è il più grande deserto di sabbia del mondo, da dove domani la carovana del Rally Dakar 2023 ripartirà per fare ritorno ancora a Shaybah, dove si concluderà la Marathon. Come abbiamo già accennato, ci attende un tracciato di 427 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 274 km sia per le auto sia per le moto, ricordiamo che si tratta naturalmente del tratto che sarà valido per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

Le caratteristiche della diretta odierna della Dakar 2023 ci parlano di una “lettera d’amore ai rally raid”, come scrivono poeticamente gli organizzatori di ASO sul sito ufficiale. La Dakar 2023 infatti penetrerà nel cuore dell’Empty Quarter, territorio dell’endurance estrema. Si tratterà di una tappa estenuante su sabbia di ogni colore, inoltre sarà naturalmente fondamentale mantenere i veicoli integri, poiché non ci saranno camion di assistenza o meccanici a dare una mano ai concorrenti al bivacco.











