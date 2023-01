Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 12^ tappa (oggi 13 gennaio)

La diretta Dakar 2023 oggi, venerdì 13 gennaio, proporrà la sua dodicesima tappa Empty Quarter-Shaybah, che sarà per così dire il “viaggio di ritorno” rispetto a quanto fatto ieri, dal momento che si tratta della seconda parte della cosiddetta “maratona” che è appunto cominciata ieri. Con “maratona” parlando del Rally Dakar 2023 si intendono due tappe consecutive nelle quali nel bivacco notturno che le separa non è possibile avere l’assistenza dei meccanici e nel quale i corridori non hanno a disposizione nemmeno l’attrezzatura. Di fatto, una lunghissima tappa che si estende su due giorni, oggi si potrebbero pagare le conseguenze di problemi verificatisi ieri.

Siamo quindi a uno snodo fondamentale per il rally più famoso del mondo, anche perché ormai siamo al terzultimo giorno di gara alla Dakar 2023, il rally che è ospitato per il quarto anno consecutivo in Arabia Saudita. Oggi la dodicesima tappa proporrà il “ritorno” dall’Empty Quarter verso Shaybah con 185 km di prove speciali su un totale di 376 km da percorrere (gli altri 191 saranno naturalmente di trasferimento): non tantissimi, ma come abbiamo evidenziato già ieri si deve ragionare sull’ottica dei due giorni. Andiamo quindi adesso senza indugio a scoprire qualcosa in più circa questa dodicesima tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023.

DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa dodicesima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: LA 12^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della dodicesima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza nel cuore del cosiddetto Empty Quarter, in arabo Rub’ al-Khali, cioè il più grande deserto di sabbia del mondo, per fare ritorno ancora a Shaybah, dove si concluderà la Marathon e avremo quindi l’arrivo della terzultima frazione del Rally Dakar 2023. Come abbiamo già accennato, ci attende un tracciato di 376 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 185 km sia per le auto sia per le moto, ricordiamo che si tratta naturalmente del tratto che sarà valido per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

Le caratteristiche della diretta odierna della Dakar 2023 ci parlano di una frazione nella quale, secondo quanto scrivono gli organizzatori di ASO sul sito ufficiale, sarà determinante l’acume tattico dei piloti e degli equipaggi della Dakar. L’aspetto determinante sarà riuscire a mantenere il fondamentale equilibrio tra il non spingere troppo il proprio veicolo e il non perdere troppo tempo rispetto ai rivali più aggressivi. Quanto alle caratteristiche del percorso, si tratterà inevitabilmente ancora una volta di una “festa delle dune”, che potrebbe emettere verdetti decisivi sulle classifiche del Rally Dakar 2023.











