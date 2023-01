Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 13^ tappa (oggi 14 gennaio)

La diretta Dakar 2023 oggi, sabato 14 gennaio, vivrà la sua tredicesima tappa Shaybah-Al Hofuf, che sarà il penultimo atto del Rally Dakar 2023, il più importante del mondo, che si avvia all’epilogo di domani per la quarta edizione consecutiva della Dakar ospitata in Arabia Saudita. Nei due giorni scorsi abbiamo avuto la cosiddetta “maratona”, che ha avuto effetti significativi, ad esempio promuovendo a leader della classifica generale delle moto Toby Price. Siamo quindi alle battute decisive della Dakar 2023, vedremo se nelle prossime ore potranno esserci ulteriori novità.

Oggi la tredicesima tappa proporrà, tra Shaybah e Al Hofuf, un chilometraggio tutto sommato breve per la classifica, cioè 154 km di prove speciali su un totale tuttavia di ben 675 km da percorrere (gli altri 521 saranno naturalmente di trasferimento): attenzione quindi a ogni dettaglio, quasi al termine della lunga avventura anche i tratti di trasferimento possono essere più insidiosi del solito. Andiamo quindi adesso senza indugio a scoprire qualcosa in più circa questa tredicesima tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023.

DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa tredicesima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: LA 13^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della tredicesima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza a Shaybah, dove ieri si è conclusa la Marathon del Rally Dakar 2023, mentre l’arrivo sarà collocato ad Al Hofuf. Inoltre, sappiamo già pure che ci attende un tracciato di ben 675 km, dei quali tuttavia la prova speciale misurerà “solo” 154 km sia per le auto sia per le moto, ricordiamo che si tratta naturalmente del tratto che sarà valido per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

Le caratteristiche della diretta odierna della Dakar 2023 ci parlano di una partenza della quattordicesima tappa che sarà ancora nella zonadell’Empty Quarter e regalerà l’ultima possibilità per surfare sulle sue catene di dune. Inoltre, considerata la scarsità di difficoltà della tappa di domani, oggi dovrebbe essere l’ultima vera occasione per modificare la classifica del Rally Dakar 2023: il chilometraggio della prova speciale sarà ridotto, ma la resistenza fisica dei protagonisti e meccanica dei loro mezzi può ancora fare la differenza.











