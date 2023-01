Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 3^ tappa (oggi 3 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: SI VIAGGIA VERSO EST!

Siamo pronti a vivere la diretta della Dakar 2023 per la terza tappa: la celeberrima corsa vive oggi la Alula-Hail, un percorso di 447 chilometri più i 221 che sono di trasferimento. Si viaggia verso Est, praticamente in linea retta: ad un certo punto, per la precisione ad Ash Shuqayq, si entra nell’ampio territorio della riserva naturale reale intitolata a Re Salman Bil Abdulaziz, e in effetti la città di Halil si trova al confine Sud-Est di questo parco. La 3^ tappa della Dakar 2023 presenterà parecchie insidie, come di consueto: tracciato lunghissimo e dunque potrà davvero succedere di tutto nel corso della giornata.

Noi ricordiamo che ci sono diverse categorie nelle quali si gareggia: auto e moto innanzitutto, ma poi anche camion e quad, e dunque avremo classifiche diverse che chiaramente saranno formate con i tempi che i vari piloti sommeranno e accumuleranno durante le due settimane di sfida. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nel corso della terza tappa per la diretta della Dakar 2023, anche se purtroppo la maggior parte della giornata si svolgerà quando da noi sarà ancora notte o comunque mattina presto; questo ovviamente toglie poco allo spettacolo in termini generali…

DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque impazienti di scoprire quello che succederà nella diretta della Dakar 2023, perché tra poco avrà davvero il via la terza tappa. Possiamo ricordare che nella giornata inaugurale, durante il primo giorno del nuovo anno solare, tra le auto ha vinto Carlos Sainz Senior, un pilota assolutamente atteso a questo appuntamento e che infatti ha messo insieme la vittoria numero 42 della sua carriera, riferita a questa corsa. Le competizioni sono molto diverse: le moto hanno fatto registrare distacchi minimi e qui la lotta per la vittoria finale sembra essere feroce.

Possiamo anche citare il fatto che di tappa in tappa tante cose potrebbero cambiare perché percorso e dinamica della Dakar 2023 fanno sì che ci siano sempre insidie e ostacoli lungo la strada, e che in un singolo giorno si possano accumulare ritardi anche importanti. Non ci resta dunque che lasciare la parola al tracciato, la terza tappa della Dakar 2023 che va da Alula ad Hail sta per prendere il via e noi dobbiamo capire chi sarà a ottenere la vittoria odierna, e ovviamente come cambieranno le classifiche nelle varie categorie.











