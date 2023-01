Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 4^ tappa (4 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: TRA LE DUNE DEL DESERTO!

Siamo pronti a vivere le grandi emozioni della Dakar 2023: la leggendaria corsa ormai da anni ha abbandonato il suo tradizionale percorso, oggi siamo in Arabia Saudita e la 4^ tappa che si corre mercoledì 4 gennaio sarà la Hail-Hail, con 148 chilometri che sono destinati al trasferimenti e poi 425 chilometri di speciali. La tappa dunque prenderà il via nella città nordoccidentale del Paese, raggiunta già ieri al termine della terza giornata, e si concluderà sempre qui: tuttavia, nel corso della gara i vari protagonisti dovranno affrontare un percorso particolarmente tortuoso e insidioso, nel deserto.

Staremo a vedere quello che succederà nella diretta della Dakar 2023: noi possiamo ricordare, aspettando che la competizione prenda nuovamente il via, che ci sono diverse categorie in gara e cioè auto e moto, camion e quad, ciascuna ovviamente con la sua speciale classifica e dunque più vincitori. Al momento è davvero difficile stabilire cosa possa succedere al termine delle due settimane che caratterizzano il programma della Dakar 2023 anche perché, lo dicevamo già, giorno dopo giorno gli imprevisti che possono capitare non sono mai pochi.

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta della Dakar 2023 per la 4^ tappa rappresenta dunque la Hail-Hail, un percorso non semplice per i vari protagonisti della corsa. Infatti, i primi 100 chilometri della tappa odierna saranno nel deserto del Nefud: si tratta di uno dei tre deserti che sono presenti sul territorio dell’Arabia Saudita, questo caratterizzato dalla presenza di alte dune che dunque saranno parecchio difficili da affrontare.

Alla fine di questo tratto, si tornerà verso Hail ma le complicazioni non saranno terminate, perché ci sarà un tratto di strada con parecchie variazioni. Sarà davvero importante mantenere la concentrazione, anche perché i chilometri nel deserto potrebbero rallentare qualcuno (il rischio è sempre quello di bloccarsi con il proprio mezzo); noi comunque aspettiamo che finalmente la diretta della Dakar 2023 torni a farci compagnia con la sua 4^ tappa, al termine della giornata di mercoledì scopriremo anche in che modo saranno cambiate le classifiche nelle varie competizioni…

