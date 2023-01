Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 7^ tappa (oggi 7 gennaio)

La diretta Dakar 2023 oggi, sabato 7 gennaio, giungerà alla metà del proprio cammino proponendo la sua settima tappa Al Duwadimi-Al Duwadimi, che sarà un ampio anello attorno a questa località naturalmente dell’Arabia Saudita, che infatti ospita il Rally Dakar 2023, il più famoso del mondo, per il quarto anno consecutivo dopo il Sudamerica e gli ormai lontani trascorsi in Africa, che lasciano il nome a questa leggendaria avventura. In programma per questa settima tappa ci saranno ben 472 km di prove speciali su un totale di 639 km da percorrere (gli altri 167 saranno naturalmente di trasferimento), rispetto a ieri il chilometraggio si riduce ma sarà comunque una grande fatica.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv: percorso 6^ tappa (venerdì 6 gennaio)

Il Rally Dakar 2023 arriverà così a metà, perché in totale le tappe saranno quattordici, anche se la prima metà sarà di fatto un po’ più lunga se comprendiamo anche la tappa di domani, che precederà il riposo di lunedì e poi la decisiva seconda settimana. Siamo nel cuore dell’Arabia, non lontano dalla capitale Riad dove si giungerà domani, ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più circa questa settima tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023 che caratterizza l’inizio dell’anno per tutti gli appassionati di questo evento così affascinante.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 5^ tappa (giovedì 5 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa settima frazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 4^ tappa (4 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: LA 7^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della settima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza e arrivo ad Al Duwadimi, località chiave in questa fase centrale del Rally Dakar 2023 essendo stata sede dell’arrivo di ieri, protagonista assoluta oggi e località anche della partenza di domani. Come abbiamo già accennato, ci attende un tracciato di 639 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà ben 472 km sia per le auto sia per le moto, dunque si accorcia il chilometraggio del trasferimento ma resta molto lungo il tratto che sarà valido per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

Le caratteristiche della diretta odierna della Dakar 2023 ci parlano di un percorso che toccherà regioni ondulate e altopiani sabbiosi nell’ampio anello attorno alla località di partenza e arrivo. La settima tappa si distinguerà anche per la varietà del terreno, che prevederà inizialmente un fondo di ciottoli e proseguirà con formidabili catene di dune. Il percorso è definito estenuante dagli organizzatori di ASO sul sito ufficiale e potrebbe essere un’occasione preziosa per cercare mutamenti dei rapporti di forza in classifica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA