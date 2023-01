Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 8^ tappa (oggi 8 gennaio)

La diretta Dakar 2023 oggi, domenica 8 gennaio, entrerà nella seconda metà del proprio cammino proponendo la sua ottava tappa Al Duwadimi-Riad, che sarà però di fatto la conclusione della prima parte del Rally Dakar 2023, il più famoso del mondo, che infatti giungerà al bivacco collocato nei pressi della capitale dell’Arabia Saudita, che ospita per il quarto anno consecutivo questa leggendaria avventura. Domani ci sarà il giorno di riposo, prima però ecco che in programma per questa ottava tappa ci saranno ben 472 km di prove speciali su un totale di 639 km da percorrere (gli altri 167 saranno naturalmente di trasferimento).

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 7^ tappa (oggi 7 gennaio)

Il Rally Dakar 2023 dunque vede la sua prima metà che sarà di fatto un po’ più lunga se comprendiamo anche la tappa di oggi, che precederà il riposo di lunedì e poi la decisiva seconda settimana. Siamo nel cuore dell’Arabia Saudita, da martedì si ripartirà verso le zone più orientali di questo enorme Paese ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più circa questa ottava tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023 che caratterizza l’inizio dell’anno per tutti gli appassionati di questo evento così affascinante.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv: percorso 6^ tappa (venerdì 6 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa ottava frazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 5^ tappa (giovedì 5 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: LA 8^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della ottava tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza ad Al Duwadimi ed arrivo nella capitale saudita Riad, dove domani la carovana del Rally Dakar 2023 osserverà l’unica giornata di riposo di questa edizione. Come abbiamo già accennato, ci attende un tracciato di 639 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà ben 472 km sia per le auto sia per le moto, ricordiamo che si tratta naturalmente del tratto che sarà valido per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

Le caratteristiche della diretta odierna della Dakar 2023 ci parlano di un percorso che nella prima parte si snoderà tra valli perfette nel cuore delle montagne, prima di affrontare un deserto aperto verso il bivacco di Riad, immancabile in tutte le edizioni del Rally Dakar svolte in Arabia Saudita. Per concludere l’intenso programma della prima settimana prima del meritato riposo di domani, gli ultimi duecento chilometri si svolgeranno su piste veloci verso l’arrivo di Riad.











© RIPRODUZIONE RISERVATA