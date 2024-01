Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 9^ tappa (oggi martedì 16 gennaio)

La diretta Dakar 2024 entra ormai nel suo rush finale, anche se curiosamente oggi, martedì 16 gennaio, ritornerà dove tutto era cominciato una decina di giorni fa, cioè ad Alula. In effetti, il percorso di questo Rally Dakar 2024, la quinta edizione consecutiva per il rally più famoso del mondo in Arabia Saudita, ha visto la carovana muoversi dalla parte occidentale dell’Arabia Saudita verso quella orientale per poi tuttavia tornare indietro. Oggi quindi si arriva ad Alula, che sarà protagonista anche di arrivo e partenza domani prima di spostarsi per la conclusione che sarà a Yanbu il 19 gennaio, cioè venerdì: questo significa che abbiamo quattro tappe e tantissime emozioni ancora da vivere.

Parliamo però della più stretta attualità per ricordare che oggi in programma per la diretta Dakar 2024 c’è naturalmente la nona tappa Hail-Alula, che sarà caratterizzata da 417 km di prove speciali su un totale di 639 km da percorrere, fra i quali di conseguenza 222 saranno naturalmente di trasferimento. All’inizio della Dakar 2024 si era andati verso Sud partendo da Alula, che invece oggi sarà raggiunta da Nord, quindi su un tracciato che non ripete quanto già visto all’inizio di questa sempre affascinante avventura.

DIRETTA DAKAR 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2024, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia su Eurosport e Discovery + per gli abbonati, sia sul canale YouTube ufficiale della Dakar, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2024. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa nona frazione.

DIRETTA DAKAR 2024: LA 9^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2024 che ci attende oggi in occasione della nona tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza da Hail, località che è già stata sede dell’arrivo di ieri per il Rally Dakar 2024, mentre l’arrivo sarà ad Alula, punto fondamentale di questa edizione, dal momento che in totale ospiterà addirittura tre partenze e due arrivi. Si tratterà della tappa più settentrionale dell’intera Dakar 2024, su questo percorso di 639 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà come abbiamo già visto 417 km.

La presentazione da parte del sito ufficiale ci dice che la diretta Dakar 2024 di questa nona tappa inizierà in maniera molto veloce, ma presto lo scenario (magnifico dal punto di vista paesaggistico) cambierà, perché non sarà facile seguire le piste e quindi serviranno grandi doti di navigazione. Il fondo sarà spesso roccioso e servirà avere notevole confidenza per trovare il giusto ritmo di crociera.











