DIRETTA DAKAR 2025: SI VA NEL DESERTO!

La diretta Dakar 2025 che va in scena mercoledì 15 gennaio sarà sicuramente spettacolare: si corre oggi la 10^ tappa, stiamo parlando della Haradh-Shubaytah e allora possiamo subito dire che finalmente raggiungiamo la destinazione finale di questa gara che da qualche anno si disputa sul territorio dell’Arabia Saudita ma, anche se ha perso le sue origini geografiche, ha comunque mantenuto intatto il fascino di giornate lunghissime e anche piene di intoppi, con i vari protagonisti che si devono districare su terreni diversissimi l’uno dall’altro e una battaglia serrata che sarà ricca di colpi di scena sino al traguardo.

Che sarà appunto a Shubaytah, la sede scelta per far terminare la diretta Dakar 2025: questa città è entrata a far parte del percorso della gara cinque anni fa e poi ci ha fatto compagnia anche nelle ultime due edizioni. La raggiungiamo oggi, e poi non ci si sposterà più: le ultime due tappe dunque saranno disputate a Shubaytah con percorsi diversi, anche se sia oggi che domani i piloti dovranno affrontare soprattutto il deserto e le sue dune, cosa che naturalmente aumenta la possibilità e i rischi di incappare in problemi e guasti che possono rallentare la marcia. Staremo a vedere allora quello che succederà…

INFO STREAMING TV DIRETTA DAKAR 2025: COME VEDERE LA 10^ TAPPA

Come sempre le informazioni sulla diretta Dakar 2025 riguardano in realtà una differita, perché non ci sarà modo di assistere in tempo reale alla tappa di oggi così come nei giorni scorsi. Sarà Eurosport a garantire gli highlights di giornata sui canali che sono riservati agli abbonati alla televisione satellitare, in questo caso avrete a disposizione anche il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go ma, in aggiunta, le fasi salienti della 10^ tappa saranno garantite anche dalle due piattaforme DAZN e Discovery + che sono sempre in abbonamento, liberamente invece sono consultabili gli account ufficiali Facebook e YouTube del Dakar Rally.

DIRETTA DAKAR 2025: LUNGHISSIMO TRASFERIMENTO

Abbiamo detto che la diretta Dakar 2025 è oggi la Haradh-Shubaytah, ma servono informazioni aggiuntive: intanto, questa 10^ tappa avrà una parte di collegamento lunghissima, perché prima di dare il via alle ostilità si viaggerà per la bellezza di 520 chilometri. La corsa vera e propria, quella che per intenderci vale per la classifica, sarà invece di appena 120 chilometri: questo perché come detto il percorso è davvero complicato, oggi infatti entriamo nel famoso Empty Quarter il cui nome “locale” è Rub’ al Khali, vale a dire un deserto che si estende per circa 650 mila chilometri quadrati e rappresenta un grande spettacolo.

Come detto nella presentazione della diretta Dakar 2025, non è la prima volta che questa lunga corsa passa di qui e già negli anni scorsi avevamo assistito a vere e proprie battaglie tra le dune; abbiamo accennato al fatto che anche domani saremo nell’Empty Quarter, infatti sarà solo giovedì che ci lasceremo alle spalle il deserto per poi vivere l’ultimo tratto della diretta Dakar 2025. Le grandi emozioni sulle strade dell’Arabia Saudita ci saranno già oggi, adesso non resta che aspettare l’alba per assistere a questa 10^ tappa Haradh-Shubaytah.