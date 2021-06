Diretta/ Danimarca Belgio (Euro 2020) streaming video tv: danesi dopo lo choc

DIRETTA DANIMARCA BELGIO: PARTITA COL PENSIERO A ERIKSEN…

Danimarca Belgio, in diretta giovedì 17 giugno 2021 alle ore 18.00 presso il Parken Stadium di Copenaghen, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. I danesi tornano in campo dopo lo choc del malore di Christian Eriksen, che fortunatamente ha scampato un grave pericolo grazie ai soccorsi prontamente ricevuti nel match contro la Danimarca. La partita è proseguita e i danesi sono stati costretti a digerire una sconfitta che ha complicato sicuramente i piani di qualificazione agli ottavi di finale.

La Russia ha poi battuto la Finlandia, quindi per la Danimarca sarà vitale provare a fare punti contro un Belgio che rappresenta comunque una delle favoritissime in questa competizione. I belgi infatti sono riusciti a fare un sol boccone dei russi nella partita d’esordio, mettendo in evidenza un Romelu Lukaku in grande spolvero, capace di essere la stella di questo europeo. L’obiettivo del Belgio è sicuramente il primo posto nel girone ma i danesi proveranno a dedicare a Eriksen un risultato positivo, che permetterebbe poi alla squadra del CT Hjuland di giocarsi il tutto per tutto nell’ultima sfida del girone contro la Russia per provare a entrare tra le prime 16 della competizione.

DIRETTA DANIMARCA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Belgio, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA BELGIO

Le probabili formazioni della sfida tra Danimarca e Belgio presso il Parken Stadium di Copenaghen. I danesi allenati da Kasper Hjulmand scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind. Risponderà la formazione belga guidata in panchina da Roberto Martinez con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Danimarca Belgio possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 4,25 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 2,05 volte la cifra investita con questo bookmaker.

