Al Kosicka futbalova arena di Kosice va in scena un derby del Nord nel girone D del campionato Europeo Under 21: la diretta Danimarca Finlandia. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 18 giugno, per l’ultima giornata della fase a gironi. La Danimarca ha già staccato il pass per i quarti di finale, grazie a due vittorie convincenti: 3-2 sull’Ucraina all’esordio e un inaspettato 2-1 sui Paesi Bassi domenica scorsa. Un cammino netto, che ha permesso agli uomini di Steffen Højer di garantirsi il primo posto nel girone con un turno d’anticipo.

Ma i danesi non hanno intenzione di rallentare: con una vittoria contro la Finlandia centrerebbero tre successi consecutivi nella fase finale del torneo, evento che non si verifica da oltre quattro anni. I biancoblu, invece, sono chiamati all’impresa: fermi a un solo punto, dopo il 2-2 con l’Olanda e il ko contro l’Ucraina, devono vincere per mantenere viva la flebile fiammella per sperare ancora nella qualificazione. Il ct Lehkosuo si affida all’estro di Otso Liimatta, mentre la Danimarca punta ancora sul talento di William Osula, già decisivo contro gli olandesi.

