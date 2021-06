DIRETTA/ Danimarca Finlandia streaming video tv: nella storia (Europei)

DIRETTA DANIMARCA FINLANDIA: LA TRADIZIONE

In attesa della diretta di Danimarca Finlandia, possiamo dire qualcosa in più sulla tradizione di queste due Nazionali nordiche agli Europei di calcio. Per la Danimarca spicca naturalmente il leggendario trionfo nell’edizione del 1992 in Svezia, un torneo nel quale la Danimarca fu ripescata al posto della Jugoslavia e clamorosamente giunse fino in fondo, laureandosi a sorpresa ma con pieno merito campionessa d’Europa. La Danimarca però non è solo quella “favola” del 1992, perché fu già quarta nel 1964 e semifinalista nel 1984, mentre in seguito raggiungerà i quarti di finale nell’edizione del 2004 in Portogallo, su un totale di otto partecipazioni alla fase finale degli Europei, nonostante la clamorosa esclusione del 2016, nella prima edizione allargata a 24 squadre. Un traguardo che la Finlandia non ha mai nemmeno sfiorato, anzi si scriverà una pagina di storia oggi a Copenaghen, prima partita per i finnici nella fase finale di un grande torneo, dal momento che è la prima partecipazione alla fase finale di un Europeo, mentre ai Mondiali la Finlandia non si è mai qualificata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DANIMARCA FINLANDIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Finlandia viene trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma degli Europei di calcio, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

DIRETTA DANIMARCA FINLANDIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Danimarca Finlandia, in diretta sabato 12 giugno 2021 alle ore 18.00 presso il Parken Stadium di Copenaghen, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio. Derby nordico inedito a questi livelli, visto che la Finlandia si trova alla prima partecipazione in assoluto in una grande competizione per Nazionali. La conquista della qualificazione, anche e soprattutto grazie ai gol del bomber Pukki, è considerato il miglior risultato nella storia di un paese che non vive il calcio come sport Nazionale.

La Danimarca è invece una delle squadre che nella storia il campionato Europeo l’hanno conquistato, nella cavalcata nel 1992, edizione in cui i danesi si presentarono ai nastri di partenza grazie a un ripescaggio. Nelle ultime 12 partite disputate la Danimarca ha perso solo la sfida in Nations League contro il Belgio e può essere considerata un’interessante outsider in un quadro di un girone che alle spalle del Belgio favorito sembra vedere molto aperti i discorsi per la qualificazione agli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA

Le probabili formazioni della sfida tra Danimarca e Finlandia presso il Parken Stadion di Copenaghen. I danesi allenati da Kasper Hjulmand scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer, Wass; Hojbjerg, Delaney; Braithwaite, Eriksen, Poulsen; Dolberg. Risponderà la formazione finlandese guidata in panchina da Markku Kanerva con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: Joronen; Raitala, Alho, Toivio, Arajuuri, Hamalainen; Jensen, Kamara, Kauko; Lod, Pukki.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Danimarca Finlandia possiamo consultare le quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa porta in dote un guadagno pari a 1.50 volte la puntata, valore di 3.90 posto sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio mentre il segno 2, a regolare il successo della formazione ospite, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 7.25 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



