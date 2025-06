Diretta Danimarca Francia U21 streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del quarto agli Europei Under 21 2025.

DIRETTA DANIMARCA FRANCIA U21: BLEUS INSIDIOSISSIMI!

Alla Futbal Tatran Aréna di Prešov la diretta Danimarca Francia U21 va in scena alle ore 18:00 di domenica 22 giugno, per i quarti di finale degli Europei Under 21 2025: si affrontano la prima del girone D contro la seconda del girone C, e gli scandinavi rappresentano una bella sorpresa di questa competizione.

È una Danimarca che nelle prime due giornate ha operato una doppia rimonta – incredibile quella contro l’Ucraina – per ottenere 6 punti e qualificarsi con anticipo alla fase ad eliminazione diretta; il pareggio contro la Finlandia, partita in cui è stata rimontata da 2-0, ha anche garantito il primato in classifica.

Ha ottenuto gli stessi punti la Francia, che però si è dovuta accontentare del secondo posto per differenza reti, a favore del Portogallo: a proposito di rimonte, clamorosa quella dei Bleus che al minuto 89 perdevano contro la Georgia e alla fine del recupero fiume hanno vinto.

Uno snodo fondamentale per continuare a sperare in un titolo che manca dal 1988, con l’ultima finale disputata 23 anni fa. Adesso finalmente possiamo scoprire cosa succederà nella diretta Danimarca Francia U21, ma prima dobbiamo anche ipotizzare i calciatori che scenderanno in campo con la lettura delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE DANIMARCA FRANCIA U21

Dovrebbe essere garantita da Rai Sport la diretta tv di Danimarca Francia U21, dunque con una diretta streaming video senza costi aggiuntivi su Rai Play. DANIMARCA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA U21

Ecco dunque come Steffen Hojer potrebbe impostare la diretta Danimarca Francia U21, intantro tornando ai suoi titolari: la doppietta di Harder contro la Finlandia ha messo in crisi le sue scelte, ma Osula dovrebbe riprendere il suo posto al centro dell’attacco con Boving e Bischoff a fare da laterali del tridente, in mezzo al campo agisce come sempre Chukwuani che potrebbe operare ancora con Oliver Sorensen e uno tra Fraulo e Oscar Hojlund, in difesa si rivede Gaaei a destra con Bak a sinistra, in mezzo la coppia Provstgaard-Otoa a coprire Jungdal.

Da valutare le scelte di Gérald Baticle, anche come modulo: possiamo prendere come riferimento la partita pareggiata contro il Portogallo, in questo caso avremmo Matsima e Lukeba davanti al portiere Restes con due terzini che saranno Sildillia e Merlin, poi una zona mediana nella quale Andy Diouf e Doukouré sono i favoriti ma il CT a dire il vero ha cambiato parecchio nel corso del girone, anche davanti dove Odobert e Tel possono rappresentare i due esterni di una trequarti completata da Lepenant, che si piazzerebbe alle spalle della prima punta Abline.

QUOTE E PRONOSTICO DANIMARCA FRANCIA U21

Curiosamente o meno sono i Bleus a essere largamente favoriti nella diretta Danimarca Francia U21: secondo la Snai il segno 2 per la loro vittoria vi garantirebbe una vincita equivalente a 1,70 volte la posta in palio, per contro il segno 1 che regola il successo degli scandinavi ha un valore che ammonta a 4,25 volte l’importo investito e infine abbiamo il segno X per il pareggio, se si dovesse andare ai tempi supplementari il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,90 volte la cifra messa sul piatto.