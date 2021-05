Diretta Danimarca Germania U21/ Streaming video tv: intrigante quarto agli Europei!

DIRETTA DANIMARCA GERMANIA U21: GLI SCANDINAVI SORPRENDONO?

Danimarca Germania U21 viene diretta dall’arbitro spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez, e si gioca alle ore 21:00 di lunedì 31 maggio: presso la MOL Aréna Sóstó di Szekesfehervar, in Ungheria, va in scena il quarto di finale degli Europei Under 21 2021. Si torna in campo dopo due mesi, secondo l’inedito regolamento dovuto agli incastri di calendario post-lockdown: nella prima fase i giovani scandinavi hanno stupito riuscendo a vincere il loro girone a punteggio pieno, senza mai subire gol e battendo anche una grande nazionale come la Francia, presentandosi a questa gara secca con tanto entusiasmo e ambizioni.

L’avversaria però è di tutto rispetto, perché la Germania anche a livello giovanile sa sempre farsi valere e infatti ha vinto gli Europei quattro anni fa. Nel girone ha timbrato il secondo posto solo per differenza reti, sopravanzando la Romania ma non riuscendo a stare davanti all’Olanda; ora se la gioca ad armi pari, anzi forse è leggermente favorita. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Danimarca Germania U21, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due Commissari Tecnici nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA DANIMARCA GERMANIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Germania U21 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, perché sarà l’altra partita dei quarti che, giocata in contemporanea, avrà le immagini dalla televisione di stato. Tuttavia c’è un modo per seguire questo match dei quarti di finale, ed è quello della diretta streaming video ufficiale: salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, infatti, il sito della federcalcio europea www.uefa.com dovrebbe mandare in onda la partita degli Europei Under 21 in mobilità, dunque vi dovrete armare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA GERMANIA U21

In Danimarca Germania U21 il modulo scelto da Albert Capellas Herms è il 4-3-3: in porta va Oliver Christensen, davanti a lui agiscono i centrali Nelsson e Bech Sorensen con Carstensen e Andreas Poulsen ad agire come terzini, mentre in mezzo al campo Hjulmand si riprende la maglia da titolare e sarà stretto tra le mezzali Magnus Andersen e Lindstrom. Tridente offensivo con Dreyer certo della maglia in qualità di centravanti, poi due esterni alti che dovrebbero essere nuovamente Isaksen e Bruun Larsen. Tante le soluzioni a disposizione di Stefan Kuntz, che nel suo 4-2-3-1 potrebbe cambiare portiere (con Grill a prendere il posto di Dahmen) mentre in difesa punterà su Pieper e Schlotterbeck al centro e due laterali come Vagnoman e Raum. Nel reparto di mezzo avremo la cerniera composta da Dorsch (o Salih Ozcan) e Maier, favorito su Stach; Jakobs punta alla maglia di esterno sinistro ma deve vincere la concorrenza di Mergim Berisha, sull’altro versante giocherà Baku con Nmecha in vantaggio su Burkardt per essere il riferimento offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il pronostico per Danimarca Germania U21, per cui andiamo a vedere cosa ci dicono le quote sulla partita dei quarti agli Europei Under 21. Il segno 1 per la vittoria degli scandinavi vi farebbe guadagnare 3,80 volte quanto messo sul piatto; regolata dal segno X, l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo dei tedeschi, vale 3,55 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



