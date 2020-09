Diretta Danimarca Inghilterra/ Streaming video tv: a Copenaghen per la Nations League

Danimarca Inghilterra sarà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, e si gioca al Parken di Copenhagen alle ore 20:45 di martedì 8 settembre: nella seconda giornata della Nations League 2020-2021, ovviamente per la Lega A, questa partita è già importante soprattutto per gli scandinavi che, battuti in casa dal Belgio all’esordio nel torneo, non possono mancare un altro risultato interno perché significherebbe essere quasi tagliati fuori dalla corsa alla Final Four, ma anche rischiare la retrocessione in Lega B. L’Inghilterra invece ha colto un successo in extremis in Islanda, un rigore nel recupero: Raheem Sterling ha fatto volare i tre leoni che però hanno bisogno di conferme, e le possono trovare nella capitale danese.

Ricordiamo che gli inglesi hanno colto il quarto posto al Mondiale di Russia e la Final Four della prima Nations League, quindi sono attesi a ottimi risultati; aspettando la diretta di Danimarca Inghilterra vediamo ora in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco del Parken, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Danimarca Inghilterra non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non è questa una delle partite di Nations League che sono state scelte per le immagini nel nostro Paese, di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video

Rasmus Falk potrebbe affrontare Danimarca Inghilterra con gli stessi giocatori battuti dal Belgio: nel suo 4-3-3 l’unico vero ballottaggio riguarda forse il ruolo di prima punta, dove Cornelius insidia Dolberg. Per il resto tutto confermato: Yussuf Poulsen e Braitwhaite si allargano adattandosi per completare il tridente, alle spalle di questa linea Hojbjerg avrà in mano le redini del gioco e sarà supportato dalle due mezzali Delaney ed Eriksen. In difesa due ottimi elementi come Kjaer, rinato nel Milan, e Christensen protagonista nel Chelsea; Wass e Skov i terzini, il portiere sarà ovviamente Kasper Schmeichel.

Gareth Southgate dovrà fare a meno di Walker, squalificato: dentro Alexander-Arnold come laterale destro basso, dall’altra parte giocherà Trippier con in mezzo Eric Dier e Joe Gomez che proteggeranno il portiere Pickford. A centrocampo possibile conferma per Rice da playmaker, Ward-Prowse e Foden devono vincere la concorrenza di Mount e Grealish che abbasserebbero la loro posizione per dare campo al magnifico tridente dei tre leoni. Kane sarà la prima punta, Jadon Sancho partirà da destra mentre sull’altro versante agirà Sterlgin, come detto il matchwinner di sabato scorso.

L’agenzia Snai ha proposto le sue quote per Danimarca Inghilterra, indicando quella ospite come nazionale favorita: il segno 2 che identifica la sua vittoria vi farebbe guadagnare 2,05 volte la somma messa sul piatto contro il 3,60 che è stato posto sul segno 1, per il successo interno degli scandinavi. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte quanto puntato con questo bookmaker.



