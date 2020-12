Diretta Danimarca Italia/ Streaming video Rai 2: le azzurre sperano negli Europei!

DIRETTA DANIMARCA ITALIA: LE AZZURRE SPERANO ANCORA NEL PASS

Danimarca Italia, che sarà diretta dalla tedesca Riem Hussein, si gioca alle ore 17:15 di martedì 1 dicembre presso il Viborg Stadion dell’omonima città: la partita è valida per le qualificazioni agli Europei di calcio femminile, e la nostra nazionale ha ancora la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase finale. purtroppo le scandinave hanno dimostrato tutta la loro superiorità battendoci in casa, e hanno centrato il pass con un turno di anticipo visto che, nella peggiore delle ipotesi, saranno una delle migliori seconde. L’Italia invece dovrà provare a vincere o almeno pareggiare oggi, per poi battere Israele nell’ultimo impegno: qualora una di queste due eventualità non si verifichi, le ragazze di Milena Bertolini saranno costrette a passare dai playoff. Abbiamo comunque disputato un girone splendido, vincendo sempre se non appunto nella sfida diretta; purtroppo la formula è “crudele” e allora vedremo quello che riusciremo a fare oggi, nella diretta di Danimarca Italia. Intanto, possiamo fare una breve valutazione sulle scelte che verranno operate dai CT in materia di probabili formazioni.

DANIMARCA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI 2: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Italia sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile viene infatti trasmessa dalla televisione di stato, in particolare su Rai Due. In assenza di un televisore sarà comunque possibile assistere alle immagini, grazie al servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene fornito dalla stessa emittente sul sito di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA ITALIA

Per Danimarca Italia Milena Bertolini confermerà presumibilmente il suo 4-3-3 che rimane il modulo di riferimento: tra le convocate torna Sara Gama che potrebbe essere al centro della difesa insieme a Linari, con Giuliani in porta e due terzini che dovrebbero essere Bergamaschi, che farà un passo indietro come ormai è abituata, e Bartoli favorita su Boattin. A centrocampo sono sostanzialmente certe le maglie per Galli e Giugliano che si alterneranno in cabina di regia, poi ballottaggio Rosucci-Caruso per il terzo posto ma occhio a Cernoia, che potrebbe fungere da mezzala tattica qualora in attacco venisse scelta Giacinti (o Sabatino) per accompagnare Girelli e Bonansea. La Danimarca di Lars Sondergaard opta per un 3-4-3, da valutare poi un eventuale turnover: secondo la formazione titolare avremmo Abel tra i pali, con una linea difensiva composta da Sevecke, Boye Sorensen e Veje. Le due giocatrici esterne ad accompagnare il centrocampo sarebbero Nicoline Sorensen e Svava, in mezzo invece Sofie Junge Pedersen agirebbe in compagnia di Sanne Troelsgaard con un tridente offensivo nel quale Harder, il capitano, giocherà come prima punta con la collaborazione degli esterni Larsen e Nadim, quest’ultima autrice di una doppietta nella partita di Empoli.

