Diretta Danimarca Svezia donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live agli Europei 2025, oggi venerdì 4 luglio.

DANIMARCA SVEZIA DONNE (RISULTATO LIVE 0-0): CHECK DEL VAR

Dopo i consueti inni nazionali, a giocare il primo pallone sono le svedesi che cercano subito spazio sulla destra. La partenza ha ritmi subito importanti con le danesi che rispondono grazie ad una difesa compatta e con la linea bassa.

Serve poco più di un minuto alla Svezia per rendersi pericolosa con Angedahl che calcia di poco a lato dopo un’interessante giocata personale di Kaneryd. La risposta arriva subito con un contropiede concluso da Thomsen che guadagna un corner. Al 10′ il VAR è subito protagonista perché Janogy tocca di mano il pallone in caduta per anticipare Harder e l’arbitro va a vedere il monitor. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA DANIMARCA SVEZIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci al via della diretta Danimarca Svezia donne, è una sorta di derby e lo dimostra il fatto che ci sono addirittura 60 precedenti confronti, per uno dei match che di conseguenza vantano maggiore tradizione nel panorama del calcio femminile internazionale. La superiorità della Svezia è indicata dalle trentaquattro vittorie, alle quali si aggiungono dodici pareggi lasciando così alla Danimarca solamente quattordici successi contro le cugine svedesi. D’altronde, bisogna ricordare che nelle precedenti tredici edizioni degli Europei femminili la Svezia è entrata per ben nove volte fra le prime quattro, anche se l’ultima finale risale al 2001 e l’unico successo fu nella prima edizione, nel 1984.

La Danimarca può comunque mettere sul piatto sei presenze fra le prime quattro e la finale ben più recente del 2017, anche se la Svezia spicca soprattutto grazie a numeri molto migliori fra Mondiali e Olimpiadi. La storia comunque è meravigliosa e contribuirà a rendere ancora più bella la diretta Danimarca Svezia donne, seguiamo allora finalmente la cronaca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DANIMARCA SVEZIA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Danimarca Svezia donne in tv non sarà disponibile, ma avremo l’opzione della diretta streaming video sul sito ufficiale Uefa.tv.

IL DERBY NORDICO

Uno splendido derby nordico è il modo migliore per aprire il girone C degli Europei di calcio femminile 2025: l’appuntamento è infatti con la diretta Danimarca Svezia donne alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 4 luglio, presso lo Stade de Genève naturalmente di Ginevra, sede di una sfida fra le più sentite nel calcio femminile.

La Danimarca nella scorsa edizione non aveva passato la fase a gironi: una macchia per chi in genere sa essere molto competitiva, con la perla della finale agli Europei 2017. Ecco allora che il derby con le cugine svedesi potrà subito dirci quali saranno le ambizioni delle ragazze del c.t. Jeglertz, che hanno bisogno di partire forte in un gruppo che sulla carta ha Germania e appunto Svezia come Nazionali di riferimento.

La Svezia invece tre anni fa era arrivata in semifinale, dopo l’argento olimpico a Tokyo e prima del terzo posto ai Mondiali 2023. Insomma, il livello in questo caso è davvero altissimo, anche se per la Svezia è stato pesante essere assente alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo due argenti consecutivi nelle precedenti edizioni dei Giochi, quindi questi Europei saranno anche occasione di riscatto.

Insomma, i temi sono molti e per renderli ancora più intriganti c’è naturalmente la rivalità fra due Nazionali che nelle rispettive storie si sono incontrate molto spesso. Oggi si scriverà un nuovo capitolo che potrebbe già pesare tantissimo sui destini del girone C: che cosa ci dirà la diretta Danimarca Svezia donne?

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SVEZIA DONNE

In vista del debutto siamo particolarmente curiosi circa le mosse dei due c.t. per le probabili formazioni della diretta Danimarca Svezia donne. Situazione curiosa per lo svedese Andrée Jeglertz, che però allena la Danimarca e dovrebbe scegliere Østergaard in porta; la difesa a tre formata da Veje, Ballisager e Troelsgaard; Sara Holmgaard potrebbe invece aprire il quartetto di centrocampo con Snerle, Hasbo e Thomsen; modulo 3-4-3, ecco allora infine il tridente d’attacco con Harder, Bruun e Kramer possibili titolari.

Dall’altra parte, il suo connazionale Peter Gerhardsson guida la Sveziache potrebbe scendere in campo con Falk tra i pali; difesa in questo caso a quattro con Lundkvist, Björn, Eriksson e Andersson che dovrebbero giocare dal primo minuto; modulo 4-3-2-1, ecco allora a centrocampo per la Svezia il trio con Angeldahl, Asllani e Zigotti Olme; più avanti invece Rytting Kaneryd e Blackstenius, sulla trequarti a sostegno del centravanti Hurtig.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico secondo le quote Snai per la diretta Danimarca Svezia donne. Le svedesi partono nettamente favorite: segno 2 quotato a 1,55 contro il valore pari a 6,00 in caso di segno 1. Sarebbe stuzzicante anche un pareggio, infatti il segno X è indicato a quota 4,00.