Diretta Darderi Alcaraz Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match valido per il terzo turno dello Slam.

DIRETTA DARDERI ALCARAZ (RISULTATO 2-6; 1-4) ANCORA UN BREAK NEL SECONDO SET

La diretta Darderi Alcaraz non cambia copione nel secondo set. Anche nel secondo parziale lo spagnolo si trova a condurre sull’1-4, trovando stavolta il break nel quarto game. Carlitos non ha concesso finora nulla al servizio all’azzurro che se lo è visto invece strappare tre volte. In questo secondo set Darderi ha portato il quinto game ai vantaggi con Alcaraz alla battuta, ma non è riuscito a trovare il break che avrebbe rivitalizzato il match, per ora a senso unico. (agg. di Fabio Belli)

COME SEGUIRE LA DIRETTA DARDERI ALCARAZ US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Darderi Alcaraz sarà sui canali tv del satellite, gli abbonati a questa emittente avranno a disposizione anche la diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv.

DOPPIO BREAK PER CARLITOS!

La diretta Darderi Alcaraz ha fatto registrare un primo set assolutamente senza storia. Lo spagnolo è stato implacabile in risposta, Darderi si è portato sul 4-2 mantenendo il servizio, Alcaraz alla battuta si è portato sul 5-2 ma il successivo game ha visto l’azzurro restare a 0 alla battuta, break dirompente per Carlitos che dunque si aggiudica il primo set con un eloquente 2-6. A Darderi servono percentuali completamente diverse in risposta e al servizio per cambiare l’inerzia della partita. (agg. di Fabio Belli)

US OPEN 2025: AVVIO IN SALITA PER L’AZZURRO!

La diretta Darderi Alcaraz inizia in salita per il tennista azzurro, che dopo aver risposto al servizio dello spagnolo, subisce immediatamente il break nel secondo game. 2-0 e Alcaraz che ha poi mantenuto i due successivi turni di battuta. Darderi ha almeno evitato il secondo break trovando tre punti consecutivi nel quarto game, ma Alcaraz conduce già 4-1 nel primo set che può ora aggiudicarsi semplicemente mantenendo il servizio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA DARDERI ALCARAZ US OPEN 2025: UN ALTRO ITALIANO CONTRO CARLITOS!

Eccoci alla diretta Darderi Alcaraz: nello spazio di 48 ore, questa volta nel terzo turno, Carlos Alcaraz affronta un tennista italiano agli Us Open 2025. Nella notte tra mercoledì e giovedì lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, ha demolito Mattia Bellucci lasciandogli appena 4 game; ora prova a concedere il bis.

Noi chiaramente dobbiamo fare il focus su Luciano Darderi: argentino di fatto, ma che gioca per l’Italia grazie alla cittadinanza del nonno, e protagonista di un 2025 davvero scintillante con il titolo di Marrakech ad aprile e poi la doppietta, in una settimana, Bastad-Umago alla fine di luglio.

Insomma: Darderi appare in straordinaria forma e grazie a questi risultati si è garantito un posto nel seeding degli Us Open 2025, ma gioca anche ricordare che i titoli di cui sopra, come anche il primo dello scorso anno, li ha vinti sulla terra rossa.

Inoltre, è ben evidente che Alcaraz sia comunque di tutt’altra pasta e che l’italo-argentino non si possa aspettare un match simile a quello vinto in quattro set contro Eliot Spizzirri; sia come sia vedremo cosa ci dirà la diretta Darderi Alcaraz, come già detto nella sfida a Bellucci la speranza è sempre quella di un grande ribaltone…

DIRETTA DARDERI ALCARAZ US OPEN 2025: ANCORA PRONOSTICO CHIUSO

Ci approcciamo alla diretta Darderi Alcaraz raccontando anche che tra i due giocatori non ci sono precedenti, dunque questo terzo turno agli Us Open 2025 rappresenta un inedito e, almeno inizialmente, questo potrebbe rappresentare un vantaggio per Luciano, che naturalmente di Alcaraz conosce tutto. Chiaramente poi il pronostico rimane chiuso: abbiamo già visto come contro Bellucci lo spagnolo non abbia lasciato alcuna possibilità al suo avversario, con un 6-1 6-0 6-3 nel quale non ha concesso nemmeno una palla break, segno che quando è concentrato è davvero ingiocabile, al pari di Jannik Sinner.

Forse la differenza con l’altoatesino sta nel fatto che Alcaraz può andare incontro a sconfitte sorprendenti anche contro giocatori che gli sono decisamente inferiori; tuttavia stiamo pur sempre parlando di un giocatore che a 22 anni ha già vinto cinque Slam ed è stato numero 1 Atp, dunque un tennista destinato a entrare nella lista dei più forti di tutti i tempi.

Per quest’oggi agli Us Open 2025 speriamo che la storia la scriva il nostro Luciano Darderi, realizzando un upset che lo porterebbe a giocare contro un francese (Benjamin Bonzi o Arthur Rinderknech) con buone possibilità di andare anche ai quarti, ma questo eventualmente lo vedremo strada facendo.