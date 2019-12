Diretta Darussafaka Brescia/ Streaming video tv: delicata sfida a Istanbul

Darussafaka Brescia, in diretta dalla Volkswagen Arena di Istanbul, si gioca alle ore 18.15 italiane (20.15 locali) di martedì 10 dicembre per la nona giornata del gruppo C della Eurocup 2019-2020 di basket. Darussafaka Brescia sarà una trasferta delicatissima per la Leonessa, che è in una posizione a rischio: infatti Brescia finora vanta quattro vittorie e altrettante sconfitte e siamo ormai alla penultima giornata di questa prima fase. La classifica è equilibratissima: il Darussafaka è al comando alla pari con l’Unics Kazan con un bilancio di 5-3, seguono Brescia e Joventut Badalona che sono 4-4, infine Nanterre e Olimpia Lubiana sono 3-5. Ad appena due partite dalla fine del girone, nessuno è ancora qualificato e nessuno è già eliminato: il Darussafaka potrebbe staccare oggi il biglietto mettendo nei guai Brescia, che però dal canto suo con un’impresa in terra turca farebbe un enorme passo avanti verso l’obiettivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Darussafaka Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA DARUSSAFAKA BRESCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Darussafaka Brescia, bisogna per forza di cose ripartire dalla partita d’andata, che fu una umiliante disfatta casalinga per la Leonessa, che fu sconfitta dai turchi con il punteggio di 35-61, riuscendo dunque a segnare meno di un punto al minuto, un dato imbarazzante nel basket di alto livello. Il cammino complessivo di Brescia in Eurocup comunque è stato abbastanza positivo finora e si cercherà dunque il riscatto, con la consapevolezza che anche nella peggiore delle ipotesi la qualificazione potrebbe comunque arrivare all’ultima giornata, in casa contro Nanterre. Intanto sono arrivate buone notizie in campionato, dove la Germani domenica ha vinto contro Pistoia per 86-74 consolidando la propria posizione in zona Final Eight di Coppa Italia. Domenica prossima invece Brescia riposerà, il che potrebbe essere una buona notizia in questa fase così delicata in Eurocup.



