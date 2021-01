Diretta Darussafaka Brindisi/ Streaming video DAZN: è quasi Top 16 (Champions League)

DIRETTA DARUSSAFAKA BRINDISI: PER LA TOP 16

Darussafaka Brindisi si gioca in diretta dall’Ayhan Sahenk Sport Salonu di Istanbul, con palla a due alle ore 18:00 (fuso italiano) di mercoledì 13 gennaio: nella quinta e penultima giornata del gruppo H di basket Champions League 2020-2021 la Happy Casa va a caccia di quello che ormai è un obiettivo centrato anche se manca l’aritmetica, vale a dire la qualificazione alla Top 16. Il record pugliese è ottimo, tre vittorie e una sola sconfitta; per di più all’andata i turchi sono stati battuti con 11 punti di margine, il che significa che anche una sconfitta con 10 o meno punti permetterebbe a Frank Vitucci e alla sua truppa di procedere nel torneo.

Per il momento quindi la marcia prosegue spedita, sono state poche le difficoltà incontrate lungo il percorso (ovviamente per merito del gruppo) e archiviando la pratica stasera ci si potrebbe concentrare sul campionato; certo i neroverdi di Istanbul restano una squadra tosta e che negli ultimi anni ha saputo centrare risultati di graden importanza, pur se poi le dbrindisiifficoltà economiche – che hanno colpito anche una corazzata come il Fenerbahçe, tanto per intenderci – hanno costretto a ridurre le aspettative. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Darussafaka Brindisi; mentre aspettiamo possiamo fare una rapida analisi dei temi principali che ci accompagneranno in questa partita.

DIRETTA DARUSSAFAKA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Darussafaka Brindisi: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Champions League è sulla piattaforma DAZN, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video così come il portale Eurosport Player. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.championsleague.basketball, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi.

DIRETTA DARUSSAFAKA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Darussafaka Brindisi rappresenta l’ennesimo banco di prova per una Happy Casa che potrebbe andare incontro ad una stagione memorabile: le 10 vittorie consecutive in Serie A1, culminate nel grande successo del Mediolanum Forum, sono state già dimenticate e giustamente si guarda avanti, cioè a qualcosa da mettere in bacheca o comunque al definitivo salto di qualità per arrivare veramente nell’élite del basket italiano. Centrato il secondo posto nella griglia della Coppa Italia con una giornata di anticipo, Brindisi ha saputo ripartire anche da due sconfitte consecutive regolando Trento sul filo di lana; in Champions League ha dimostrato di sapersela giocare con squadre dal blasone anche superiore, presumibilmente arrivare al primo posto nella classifica del girone sarà difficile ma la qualificazione alla Top 16 è a portata di mano. Ricordiamo che poi si giocherà ad eliminazione diretta, e questo contribuirà ad alzare l’asticella delle difficoltà; intanto però bisogna ancora concludere questo primo turno, a cominciare dalla partita che inizia tra poche ore…



© RIPRODUZIONE RISERVATA