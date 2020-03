Diretta Darussafaka Virtus Bologna/ Streaming video tv: è uno spareggio (Eurocup)

Darussafaka Virtus Bologna, in programma alle ore 18:15 (italiane) di mercoledì 4 marzo, rappresenta l’ultima sfida che la Segafredo gioca nel gruppo E della Top 16 per la Eurocup 2019-2020. Alla Volkswagen Arena va in scena una partita fondamentale per il destino della squadra emiliana: è una sfida diretta per il pass ai quarti di finale, nessuna delle due squadre dovrà guardare quanto accadrà sull’altro campo perché Trento, purtroppo, è eliminata avendo perso tutte le sue partite. Naturalmente questo fattore contribuisce ad aumentare la tensione sul parquet di Istanbul; la Virtus Bologna, che ha già fallito l’appuntamento con la Coppa Intercontinentale e soprattutto la Coppa Italia a Pesaro, non può permettersi di sbagliare perché, qualora dovesse venire eliminata, avrebbe a disposizione solo la corsa allo scudetto ma a quel punto la stagione potrebbe essere vista come fallimentare, considerate le premesse e soprattutto il modo in cui era iniziata. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Darussafaka Virtus Bologna; aspettandone la palla a due possiamo anche valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Eurocup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Darussafaka Virtus Bologna non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per assistere alla partita della Top 16 è la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle gare di Eurocup in diretta streaming video, dunque con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare gratuitamente il sito www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA DARUSSAFAKA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Darussafaka Virtus Bologna bisogna dimenticarsi di come erano andate le cose nella partita di andata, comunque vinta dalla Segafredo: a questo punto la cosa non ha più importanza, la differenza canestri in ogni caso non conterà per la qualificazione ai quarti di finale di Eurocup. La situazione l’abbiamo tracciata: Partizan già qualificato e dunque anche un eventuale ko dei serbi sarebbe ininfluente. Lo sarà per entrambe le squadre anche in materia di primo posto: Bologna ha perso entrambe le partite contro la formazione di Belgrado, il Darussafaka aveva vinto sul parquet della Volkswagen Arena ma la sconfitta nei Balcani ha girato a favore degli avversari la differenza canestri. Dunque Partizan primo della classe nel girone E, il che lascia qui a Istanbul una sfida diretta a sé stante: chi vincerà si prenderà il prossimo turno di Eurocup, senza discussioni. Abbiamo già detto che per la Virtus un’eliminazione sarebbe deleteria: significherebbe aver mancato tre obiettivi stagionali all’inizio di marzo, in un’annata che per come era iniziata avrebbe potuto portare ad un favoloso en plein. Tra poco si gioca, dunque possiamo concentrarci su quanto accadrà sul parquet della Volkswagen Arena sperando che Sasha Djordjevic e i suoi ragazzi si prendano la vittoria…



