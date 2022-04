Diretta Davidovich Tsitsipas/ Finale Atp Montecarlo 2022 in streaming video tv

DIRETTA DAVIDOVICH TSITSIPAS FINALE ATP MONTECARLO 2022

Il momento che stavamo aspettando è arrivato: Davidovich Tsitsipas, alle ore 14:30 di domenica 17 aprile, sarà la finale del torneo Atp Montecarlo 2022 e dunque avremo un grande appuntamento a Pasqua, dedicato al grande tennis e nello specifico al primo Masters 1000 nella stagione sulla terra rossa. È una finale inedita, ma solo per la presenza dello spagnolo: Alejandro Davidovich Fokina infatti ha raggiunto a Montecarlo quella che è la prima finale in assoluto sul circuito Atp, e dunque un grande traguardo in un torneo nel quale Davidovich è riuscito a eliminare Novak Djokovic, ombra di se stesso ma pur sempre il numero 1.

Per Stefanos Tsitsipas invece le finali Atp sono una costante, e anche nei Masters 1000: a Montecarlo il greco è campione in carica e dunque proverà a vincere il secondo titolo consecutivo sulla terra rossa del Principato, un’impresa che Rafa Nadal ha fatto diventare un’abitudine ma che per i “giocatori normali” sul rosso non è troppo usuale. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Davidovich Tsitsipas, la finale del torneo Atp Montecarlo 2022: chiaramente il greco parte favorito, ma nel tennis come ben sappiamo non si può mai dire quello che succederà in campo…

DIRETTA DAVIDOVICH TSITSIPAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL TORNEO ATP MONTECARLO 2022

La diretta tv di Davidovich Tsitsipas, finale del torneo Atp Montecarlo 2022, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: il riferimento rimane sempre Sky Sport Tennis, che trovate al numero 205 del vostro decoder ed è interamente dedicato a questa disciplina. Naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video; possiamo anche ricordare che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.montecarlotennismasters.com, potrete consultare il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA DAVIDOVICH TSITSIPAS: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina dunque la diretta di Davidovich Tsitsipas, finale del torneo Atp Montecarlo 2022. Come detto, il greco è il grande favorito: potrebbe mettere a referto la sua seconda vittoria qui e in generale nei Masters 1000, perché fino a questo momento in carriera Tsitsipas ha conquistato un solo trofeo di questa categoria. Tuttavia, ha già vinto le Atp Finals e giocato le finali a Toronto, Madrid e Roland Garros (quest’ultima un tremendo cruccio); è un giocatore “strano”, nel senso che sembra sempre che gli manchi qualcosa per diventare un campionissimo ma ha dei momenti nella carriera (ancora non tantissimi) nei quali diventa sostanzialmente ingiocabile, come si è visto ieri nella semifinale contro Alexander Zverev me anche l’anno scorso nel torneo Atp Montecarlo, quando aveva vinto in carrozza anche e soprattutto la finale con Andrey Rublev.

Dall’altra parte troviamo Alejandro Davidovich Fokina, che è invece il debuttante: nato a Malaga, ma da genitori di origine russa (il padre ha anche cittadinanza svedese), ha vinto Wimbledon Juniores e dunque era già un giocatore di cui si parlava a quel livello, poi lo abbiamo visto nelle NextGen Finals e in generale si può dire che lo spagnolo sia parecchio cresciuto in poco tempo, anche se ad un certo punto gli è forse mancato il reale salto di qualità. Non abbiamo ancora titoli Atp, e dunque questo nel torneo Atp Montecarlo 2022 sarebbe il primo: se fosse così non sarebbe niente male iniziare a riempire la bacheca con un Masters 1000, ma naturalmente bisognerà vedere quello che succederà sulla terra rossa del Rainier III dove tra poco la diretta di Davidovich Tsitsipas prenderà il via…











