Diretta Denver Miami/ Streaming video tv: gara-1 delle NBA Finals 2023! (venerdì 2 giugno)

Denver Miami è in diretta dalla Ball Arena (già conosciuta come Pepsi Center) alle ore 2:30 italiane di venerdì 2 giugno: scattano in Colorado le NBA Finals 2023, gara-1 si gioca a casa dei Denver Nuggets che hanno ottenuto un record migliore in regular season, nello specifico la prima testa di serie della Western Conference. Denver è in finale per la prima volta nella sua storia, e dunque si tratta comunque di una data epocale; dall’altra parte, i Miami Heat la loro storia l’hanno scritta quest’anno, partendo dalla sconfitta nella prima gara del play-in e poi, senza mai avere il fattore campo e con l’ottavo seed nella Eastern Conference, eliminando la numero 1 Milwaukee, New York e Boston, al termine di una serie mozzafiato.

La diretta di Denver Miami porta con sé tantissimi temi caldi: un grande inedito che vedrà affrontarsi da una parte Nikola Jokic, due volte consecutive MVP della NBA e che sta riscrivendo i numeri sulle triple doppie nei playoff, e dall’altra Jimmy Butler, che nella post season passa sempre dall’essere ottimo giocatore a superstar in missione. Chiaramente non ci si ferma qui: Jamal Murray, Kentavius Caldwell-Pope (già campione con i Lakers) e ancora Bam Adebayo, Duncan Robinson e tutto il supporting cast degli Heat, che ha saputo alzare il livello in questi playoff. Non possiamo fare altro che goderci gara-1 delle NBA Finals 2023, consapevoli che potrebbe trattarsi di una serie molto lunga…

DIRETTA DENVER MIAMI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2023

DIRETTA DENVER MIAMI: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Denver Miami, possiamo dire che i Nuggets finalmente ce l’hanno fatta: prima il 4-1 a Minnesota, poi la vittoria in sei partite contro la Phoenix di Kevin Durant, infine lo sweep (4-0) ai Lakers che si presentavano con la miglior difesa dei playoff ed erano caldissimi, ma nei finali punto a punto sono crollati davanti all’efficienza di Jokic e Murray. Denver è una contender già da tempo; nel 2020 aveva perso le finali della Western Conference proprio contro Los Angeles, ma si è saputa rialzare anche dopo il grave infortunio occorso a Jamal Murray, che è stato aspettato con i frutti di questa decisione che pagano dividendi adesso, e potrebbero portare in dote un titolo NBA.

Miami? Una favola, già scritta nella bolla tre anni fa (finale contro LeBron James e Anthony Davis) e poi prolungatasi. L’anno scorso il ko in gara-7 delle finali della Eastern Conference, contro Boston; quest’anno il 3-0 ai Celtics diventato 3-3, l’incubo di entrare nella storia dalla parte sbagliata, la vittoria al TD Garden. Erik Spoelstra ha perso Kyle Lowry e Tyler Herro in corso d’opera: ha fatto diventare giocatori determinanti Gabe Vincent e Caleb Martin (oltre al veterano Kevin Love), rispolverato un Duncan Robinson quasi fuori dalle rotazioni, ridato vigore a una squadra che ancora una volta torna a giocarsi le NBA Finals. La favorita? Denver, ma Miami non può partire troppo lontana nei pronostici per quello che ha fatto vedere, e per Jimmy Butler: non vediamo l’ora…











