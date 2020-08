Diretta Denver Utah/ Streaming video tv, playoff NBA gara-1 (1° turno)

Denver Utah è in programma alle ore 19:30 italiane di lunedì 17 agosto: si gioca finalmente gara-1 del primo turno nei playoff NBA 2020, in condizioni di porte chiuse e con un contesto totalmente stravolto rispetto al solito. La bolla di Disney World, in Florida, è realtà da due settimane abbondanti: nei giorni scorsi è stata portata a termine la regular season e adesso siamo arrivati alle serie che definiranno il campione del torneo. La NBA ha deciso di salvaguardare il suo format a dispetto di tutto: pertanto avremo ancora il cammino sulla base di serie al meglio delle 7 partite, tecnicamente ci sarà ancora una squadra che avrà il fattore campo ma è fin troppo evidente immaginarsi che, giocando in una sola location e a porte chiuse, il vantaggio della classifica sia totalmente azzerato. Per questo motivo possiamo aspettarci sorprese: tra l’altro, parlando nello specifico della diretta di Denver Utah, dobbiamo dire che questo incrocio si presentava già come abbastanza equilibrato e dunque vedremo quello che succederà in una gara-1 di un percorso che potrebbe facilmente arrivare fino alla settima e decisiva partita per scoprire chi sarà ad affrontare la vincente di Los Angeles Clippers Dallas.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Denver Utah sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport NBA (numero 206 del decoder) interamente dedicato al mondo del basket oltre oceano. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita dei playoff anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DENVER UTAH: IL CONTESTO

La diretta di Denver Utah si apre idealmente con la prima anomalia: i Nuggets, che hanno vinto la Northwest Division garantendosi così il terzo posto nella griglia playoff della Western Conference, hanno disputato una partita in più rispetto ai Jazz che hanno vinto due gare in meno. Nel mondo NBA si ragiona per percentuali e dunque il numero di sfide giocate può apparire relativo, ma è chiaro che il campionato 2019-2020 sia fortemente influenzato dal Coronavirus anche per questo aspetto; ad ogni modo la franchigia del Colorado ha confermato quelli che erano stati i progressi già ottenuti nell’ultima stagione, guidata dal talento di Nikola Jokic e Jamal Murray ma anche dalla straripante stagione di Will Barton. Entrambe le squadre se vogliamo hanno sposato un progetto simile: nessuna vera superstar ma giocatori di sistema e grandissime qualità, basti pensare a Donovan Mitchell e Rudy Gobert tra le fila dei Jazz che quest’anno hanno potuto contare anche su Mike Conley e Jordan Clarkson. Tuttavia, la perdita forse decisiva è quella del croato Bojan Bogdanovic che, infortunato, non prenderà parte ai playoff. Vedremo allora come andranno le cose, tra poco saremo in campo per dare il via a questa appassionante serie dei playoff NBA.

