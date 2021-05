Diretta Detti Paltrinieri/ Finale 800 SL, streaming video Rai 2: azzurri per il podio

DIRETTA DETTI PALTRINIERI, FINALE 800 SL EUROPEI NUOTO: DUE AZZURRI PER L’ORO!

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 la diretta della finale degli 800m stile libero maschili agli Europei di nuoto 2021 di Budapest e alla Danube Arena sono riflettori puntati su Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, gran indiziati per il podio, se non per l’oro in questo attesissimo banco di prova della rassegna continentale. Ormai indirizzati verso il gran finale della competizione magiara, ecco che ancora in vasca ci sono due azzurri pronti a regalarci grandi emozioni e ad arricchire nuovamente il già ben ricco medagliere italiano: la finale di questa sera per gli 800 SL sarà poi preziosa occasione per mettersi ancora alla prova in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021, per cui pure solo il carpigiano ha già staccato il passo a cinque cerchi nella distanza (il livornese sarà però in Giappone sicuramente per i 400m sl).

DIRETTA/ Gregorio Paltrinieri finale 1500 sl streaming video Rai: medaglia d'argento!

Pure va detto che per entrambi la conquista della medaglia oro, pur ben possibile, non sarà facilissima: per Detti pesa un approccio agli Europei di nuoto 2021 non entusiasmante, mentre per Paltrinieri sono davvero poche le forze rimaste, dopo aver vinto tre ori nel fondo (5 e 10 km e Team event) e aver fatto suo anche l’argento nei 1500m in vasca solo pochi giorni fa. Pure conoscendo le capacità dei due azzurri non possiamo non attenderci da parte loro gran scintille in vasca: staremo a vedere.

DIRETTA DETTI PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E TV DELLA FINALE DEI 800 STILE LIBERO AGLI EUROPEI DI NUOTO

Ricordato che la finale degli 800m stile libero maschili agli Europei di nuoto 2021 con i nostri Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri avrà inizio alle ore 18.00 a Budapest, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Rai 2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche magiare saranno disponibili anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA DETTI PALTRINIERI, FINALE 800 SL GLI EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta della finale degli 800m stile libero maschili agli Europei di nuoto 2021 di Budapest con Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, pure è necessario ora dare un miglior contesto alla gara che avrà luogo solo oggi alla Danube Arena. Prima abbiamo parlato dei due azzurri con ottimi favoriti al podio, anche se arrivano alla vasca magiara in condizioni differenti. Da una parte ecco Gabriele Detti, che fallito il primo obbiettivo del podio nella finale dei 400m stile libero, cerca riscatto nella doppia distanza in questa rassegna magiara: per il livornese dunque grandi aspettative da soddisfare, anche dopo i preliminari che gli hanno concesso il 3^ miglior tempo generale, con 7:50.61, alle spalle di Romanchuk e Christansen, grandi avversari per l’oro questa sera.

Altra situazione per Paltrinieri, ormai arrivato alla quinta e ultima finale in questi Europei di nuoto 2021 di Budapest. Il carpigiano davvero ha dato tutto fino a qui: tre gare e tre medaglie d’oro nel nuoto di fondo e ancora un eccezionale quanto faticoso argento nella prova dei 1500m stile libero in vasca. Pure in riserva Paltrinieri è riuscito a strappare un comodo 4^ crono nelle batterie di ieri sera e nonostante un gran stanchezza può tranquillamente ambire a una medaglia. Pure però i due azzurri non saranno i soli in vasca: anzi pericoli numeri 1 saranno il solito ucraino Romanchuk, oro nei 1500 stile libero e oro negli 800 nel 2018 a Glasgow, e il danese Christiansen, ma anche Bouchat e Ipsen potranno oggi dire la loro. Chissà che ci dirà la vasca magiara!

