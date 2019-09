Diretta Diamond league 2019 Bruxelles/ Streaming video tv: c’è Elena Vallortigara!

Si accende oggi 6 settembre 2019 l’ultima tappa della Diamond League 2019: scenario ideale sarà quindi la pista di atletica dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove sarà quindi in occasione del Memorial Van Damme che si celebrerà l’ultima finale di questa edizione della manifestazione IAAF. Dopo quindi le 16 finali e i sedici diamantoni che sono stati consegnati solo pochi giorni fa a Zurigo, ecco che oggi si celebrerà il gran finale di questa competizione che per mesi ha riunito in diverse città del mondo i big dell’atletica leggera e che è stato un ottimo percorso a tappe di avvicinamento fino ai Mondiali di Doha, attesi dal 27 settembre al 6 ottobre in Qatar. Ma prima di guardare alla prova iridata, andiamo in Belgio per dare spazio alle finali della Diamond league di Bruxelles 2019: i protagonisti attesi sono di primo livello e pure ci sarà il tricolore, rappresentato da Elena Vallortigara, in gara per il salto in alto femminile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE 2019 A BRUXELLES

La diretta tv della Diamond League 2019 Bruxelles sarà trasmessa a partire dalle ore 20,00 sulla televisione satellitare, salvo variazioni di palinsesto: il canale al quale fare riferimento è Sky Sport Arena (numero 204) e tutti gli abbonati potranno eventualmente avvalersi del servizio di diretta streaming video, che permette di seguire le gare anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019: IL PROGRAMMA DELLE GARE

Trattandosi dell’ultima serata dedicata alle Finali della Diamond League 2019 e della notorietà e prestigio dello stesso appuntamento di atletica in Belgio, non ci stupiamo affatto che il programma delle gare sia così fitto, con prove valide per i diamanti come molte gare nazionali e paralimpiche. Osservando il calendario delle gare a Bruxelles, vediamo che i primi appuntamenti significativi per le classifiche Iaaf (dopo il city event del lancio del peso maschile di ieri) cominceranno solo alle ore 18.36 quando avrà inizio le prove del lancio del disco femminile: a seguire alle 19.20 ecco il salto in lungo e il salto con l’asta sempre femminile, a cui seguirà alle ore 19,45 la tanto attesa gara del salto in alto donne, con pure la nostra azzurra Elena Vallortigara. Il momento clou della manifestazione in terra belga per la Diamond league però sarà solo in prima serata. Dalle ore 20,03 e di fila dopo la prova nazionale dei 400m maschili ecco che avremo le finali contrassegnate dal diamantino dei 400 m uomini e 100 m donne, con lancio del disco, 3000 siepi e 200 m maschili. Di fila dalle ore 20,45 assisteremo ai 5000 m donne e al salto triplo maschile con pure le prove dei 110 m ostacoli e dei 1500 m maschili: a chiudere il programma prima delle premiazioni e dei fuochi d’artificio di saranno i 100 m ostacoli e gli 800 m femminili.



