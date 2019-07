Diretta Diamond League 2019 Londra/ Streaming video e tv: programma 2^ giornata

La seconda tappa della Diamond League 2019 Londra prende il via domenica 21 luglio, alle ore 14:50 italiane con la gara del lancio del disco maschile: sarà questo il primo appuntamento di una kermesse del noto circuito di atletica che si concluderà alle ore 16:50 con l’attesa finale dei 100 metri femminili. Diciamo subito che non ci sono troppi italiani in gara in questa manifestazione, che prende il nome ufficiale di Muller Anniversary Games: come abbiamo già detto ieri infatti nè Filippo Tortu nè Gianmarco Tamberi, che sono sempre i più attesi, non sono presenti nella capitale dell’Inghilterra e dunque sarà una giornata, almeno per noi, nella quale la grande aspettativa sarà su Eseosa Desalu che corre nei 200 metri (ore 16:19) anche se questa gara non fa parte del Diamante. Vedremo allora quello che succederà nella diretta della Diamond League 2019 Londra, che comincia ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE 2019 LONDRA

La diretta tv della Diamond League 2019 Londra sarà trasmessa sulla televisione satellitare, salvo variazioni di palinsesto: il canale al quale fare riferimento è Sky Sport Arena (numero 204) e tutti gli abbonati potranno eventualmente avvalersi del servizio di diretta streaming video, che permette di seguire le gare anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 LONDRA: IL PROGRAMMA

Studiando dunque le gare della Diamond League 2019 Londra per la giornata di domenica, ribadiamo che l’unico italiano in gara è Eseosa Desalu ma certamente le emozioni non mancheranno: il programma prevede tante competizioni che valgono per il Diamante e si parte come detto con il lancio del disco maschile. A seguire avremo i 400 metri maschili con tre giamaicani ai nastri di partenza e Akeem Bloomfield che è favorito per la vittoria pur non avendo ancora corso in questa stagione (dovrà stare attento in particolar modo a Jonathan Jones, che nel 2019 ha timbrato il suo personale). Avremo poi gli 800 metri femminili che non fanno parte del Diamante, seguiti dai 5000 metri femminili; nel frattempo le donne saranno impegnate anche nel salto in lungo, e avranno poi i 400 ostacoli che precederanno i 110 maschili, anche questa competizione che non rientra nel circuito principale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA