Diretta Diamond League 2019/ Losanna, streaming video Tv: programma e italiani

Dopo le belle emozioni della tappa di Eugene in California, ecco che la grande atletica torna protagonista sul continente europeo: oggi venerdì 5 luglio 2019 infatti i riflettori si accenderanno a Losanna per la Diamond league 2019. Torna quindi l’Athletissima, meeting che si svolgerà anche quest’anno allo Stade Olympique de la Pontaise, giunto alla sua 44^ edizione: anche quest’anno i protagonisti che vedremo in pedana saranno di primo livello e ci attendiamo una serata di grande atletica nella cittadina svizzera. Chi però mancherà sarà di fatto l’Italia: nonostante la vicinanza geografica, di fatto sarà uno solo l’azzurro che prenderà parte alla tappa di Losanna della Diamond league, ovvero il corridore Jose Reynaldo Bencosme De Leon, che sarà al via della prova dei 400 metri ostacoli maschili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE LOSANNA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire in diretta tv la Diamond League da Losanna. L’appuntamento sarà infatti a partire dalle ore 20.00 su Sky Sport 1 oppure Sky Sport Arena, i canali numero 201 e 204 della piattaforma satellitare Sky per gli abbonati, che potranno anche approfittare della diretta streaming video assicurata per tutti loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Un punto di riferimento per tutti, con orari e risultati, sarà invece il sito Internet ufficiale https://lausanne.diamondleague.com/en/home/.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 LOSANNA: IL PROGRAMMA

Diamo quindi subito uno sguardo al ricco programma della giornata odierna a Losanna per la Diamond league: il calendario poi ci pare particolarmente fitto, e va detto che oltre alle prove dl diamante, andranno in scena parecchie gare a carattere nazionale. In ogni caso la manifestazione in terra rossocrociata entrerà nel vivo alle ore 19,00 con le prove del giavellotto e del lancio del peso femminile a cui faranno seguito il salto triplo e donne e nuove prove nazionali. Solo dalle ore 20.00 i riflettori si riaccenderanno sulle gare caratterizzate dal diamantino: ecco quindi i 400 m femminile e il salto con l’asta maschile oltre che il salto in alto per le donne e le prove maschili per i 110 m ostacoli, gli 800 metri e il salto in lungo. Da programma poi alle ore 20,45 sarà il momento del 100 metri donne e dei 5000 m maschili: ciliegina sulla torta saranno le ultime gare dei 400 m ostacoli donne e le prove del diamante dei 1500m e 200 m uomini.



