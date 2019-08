Diretta Diamond league 2019 Parigi/ Streaming video e tv: orario e programma di gara

Dopo il bollente appuntamento di Birmingham ecco che la grande atletica del circuito Iaaf Diamond league torna in protagonista ma a Parigi , oggi sabato 24 agosto 2019: oggi ci attende quindi una tappa fondamentale nella capitale francese, che farà da ottimo sfondo ai tanti big presenti. Da Noah Lyles per la prova dei 200 m maschili fino alla gara regina della velocità al femminile, con Dafne Schippers, Ealine Thompson e Marie Josee Ta Lou, senza scordare la prova del salto in alto, dove senza Tamberi ci saranno comunque tanti grandi tra cui Ilya Ivanyuk, che in stagione ha già saltato i 2.33. Non scordiamo poi che la tappa di Parigi della Diamond league sarà l’ultima prima delle due finali per il diamante di Zurigo e Bruxelles: insomma il gran finale di questa stagione è alle porte e ci attendiamo non pochi colpi di scena.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE 2019 A PARIGI

La diretta tv della Diamond League 2019 Parigi sarà trasmessa a partire dalle ore 20,00 sulla televisione satellitare, salvo variazioni di palinsesto: il canale al quale fare riferimento è Sky Sport Arena (numero 204) e tutti gli abbonati potranno eventualmente avvalersi del servizio di diretta streaming video, che permette di seguire le gare anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 PARIGI: IL PROGRAMMA DELLE GARE

Andiamo subito a vedere nel dettaglio il programma della tappa di Parigi per la Diamond league 2019, l’ultima prima che abbiano inizio le finali di questa stagione di grande atletica per ia Iaaf. Ecco che come al solito ad aprire il meeting saranno le prove regionali e nazionali: si comincerà quindi a fare sul serio solo dalle ore 18.02 quando è prevista la prova del diamante per il lancio del peso maschile. Di fila per le gare contrassegnate dal diamantino assisteremo al triplo salto femminile e alle prime batterie dei 100 m donne e uomini. Sarà però solo dalle 19.17 che in pedana vi saranno solo i big dell’atletica: a quell’ora avrà luogo la gara del lancio del disco femminile e a seguire per le donne anche il salto con l’asta oltre che la finale dei 100 m (dalle ore 20.24): in mezzo spazio per le prove maschili dei 400 m ostacoli e del salto in alto. Chiaramente in serata sono state previste le gare più spettacolari come i il triplo salto e i 1500 m uomini e i 400 donne oltre che le gare dei 200 m maschili e degli 800 m donne (via previsto per le ore 21.06). Ciliegina sulla torta saranno le prove dei 3000 m siepi e dei 110 m ostacoli uomini: saranno le staffette 4×100 uomini e donne, non per il diamante però a chiudere la manifestazione parigina.



