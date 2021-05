Diretta Diamond League 2021 Doha/ Streaming video tv: via alle gare!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 DOHA: SI COMINCIA

Si accende la diretta della Diamond league 2021 di Doha e prova che ci attende a breve e che pure vede in pedana tra le migliori al mondo della specialità è senza dubbio quella del salto triplo femminile. Sotto il cielo qatariota infatti è a caccia di una prestazione stellare Yulimar Rojas che solo settimana scorsa ad Andujar ha pure sfiorato il record del mondo (15.50 Outdoor segnato da Inesa Kravets nell’agosto del 1995). La venezuelana, che detiene il record del mondo nella specialità indoor (15.43, segnato a Madrid nel febbraio del 2020), pure se la vedrà con acerrime rivali come Caterine Ibarguen e Olga Rypakova, che vantano misure superiori ai 15 m come personali. Sarà gara da mozzare il fiato questa sera a Doha: diamo allora il via alla Diamond league!

DIAMOND LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 2021: COME SEGUIRE IL MEETING DI DOHA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tv de la Diamond League 2021 da Doha sarà visibile a partire dalle ore 18.00 al canale Sky sport Collection, canale numero 205 della tv satellitare di Sky, disponibile però per i soli abbonati. Di conseguenza l’appuntamento qatariota con la grande atletica leggera sarò visibile in diretta streaming video tv solo tramise il servizio Sky Go, riservato agli abbonati. In ogni caso punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà allora il sito Internet ufficiale https://doha.diamondleague.com/ (disponibile in inglese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 DOHA: L’AZZURRO

Protagonista assoluto nella diretta della Diamond league 2021 di Doha sarà naturalmente Zane Weir, unico azzurro che sarà chiamato in pedana in Qatar questa sera a rappresentare l’Italia. Mentre i colleghi di nazionale domani saranno protagonisti in Polonia per gli Europei a squadre, il pesista azzurro, della Enterprise Sports&Service sarà chiamato in pedana per la precisione alle ore 18.37 italiane (le 19.37 locali) per battagliare con i più grandi della disciplina, segnando così il suo grande rientro nelle competizioni internazionali, dopo il Golden Gala dell’anno scorso. Per Zane Wier un’ottima occasione per mostrare la sua gran crescita: solo domenica a Livorno ha ottenuto la misura dei 21.05 e a febbraio lo stesso lanciatore aveva toccato i 21.11 in Sudafrica. Per il pesista (che solo pochi mesi fa ha ottenuto il via libera per indossare la maglia azzurra, visto che è di origine sudafricana), la Diamond league 2021 di Doha sarà gran occasione per dare spettacolo.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 DOHA: SECONDA TAPPA DEL CIRCUITO IAAF

Dopo la prova di apertura a Gateshead, ecco che la Diamond league torna in diretta anche oggi, venerdi 28 maggio 2021, da Doha, per la seconda tappa di questa brillante stagione 2021 per il circuito IAAF appena partita. Siamo dunque protagonisti alla Qatar Sports Club Stadium per la 23^ edizione di queso meeting internazionale di atletica leggera, che pure si presenta appena un poco più povero, almeno per quanto rugiada gli atleti europei, visto che solo nel fine settimana in Polonia in molti saranno impegnati negli Europei a squadre (la vecchia “Coppa Europa”).

Ma gli appassionati non devono avere alcun timore: benchè alcuni big non saranno in Qatar questa sera, molte altre stelle in pedana ci faranno emozionare e anzi il programma di gare si annuncia davvero ricco: chissà che possano arrivare poi nuove soddisfazioni anche per l’Italia, dopo i risultati consistenti ottenuti a Gateshead.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 DOHA: IL PROGRAMMA

Impazienti di dare la parola alla pedana qatariota per la diretta della Diamond League 2021 di Doha, pure tocca ora vedere nel dettaglio il programma della manifestazione, ricordato pure che vi sarà un’ora di fuso orario tra il Qatar e l’Italia. Secondo gli orari italiani, ecco che oggi si partire alle ore 16.58 con le prime prove del diamante per il salto con l’asta e il lancio del disco femminile. Di fila sarà spazio per la gara dei 400m e degli 800m maschili, a cui faranno seguito il triplo salto donne e i 100m uomini. A partire dalle ore 17.53 avremo poi i 400m ostacoli e il salto in alto maschile (con Mutaz Essa Barshim), con anche gli 800m donne e i 1500 uomini, come pure le prove del lancio del peso maschili, dove è in gara l’azzurro Zane Weir. Proseguendo nella programmazione ufficiali, segnaliamo che alle ore 18.42 sarà via per i 200m maschili con De Grasse, Gatlin e Cissè, seguita dai 3000 siepi e i 100m femminili, dove avremo Ta Lou, Fraser Pryce e Richardson: ultima gara a Doha con i 3000m femminili.

