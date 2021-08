Diretta Diamond League 2021 Eugene/ Streaming video tv: torna la grande atletica!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 EUGENE: TORNA LA GRANDE ATLETICA

La Diamond League 2021 Eugene fa tappa in Oregon: dopo la grande abbuffata olimpica (soprattutto per noi italiani) la grande atletica ha un appuntamento importante negli Stati Uniti, sabato 21 agosto, quando la celebre città ospiterà una nuova tappa della Diamond League. Non indifferente il fatto che si gareggi qui, perché Eugene è la sede dei Mondiali di atletica che si terranno il prossimo anno; naturalmente, poiché ci troviamo in un anno in cui ci sono state le Olimpiadi (che sono anche appena terminate), i Giochi a cinque cerchi hanno rappresentato l’evento di punta della stagione.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare alcune delle gare che si terranno qui in questa tappa della Diamond League 2021 Eugene – e bisogna anche considerare il fuso orario, noi siamo 9 ore avanti rispetto alla sede dell’evento di atletica – con la presenza di campioni che hanno onorato al massimo la loro partecipazione a Tokyo. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta della Diamond League 2021 Eugene, nel frattempo però possiamo iniziare a fare qualche considerazione sull’evento di sabato 21 agosto.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 EUGENE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della Diamond League 2021 Eugene sarà trasmessa dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque selezionare il canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) con le trasmissioni che inizieranno alle ore 22:00 e ci dovrebbero accompagnare per qualche ora, tenendo ovviamente conto del fuso orario. Da ricordare poi che i clienti Sky potranno avvalersi senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIAMOND LEAGUE 2021 EUGENE: RISULTATI E CONTESTO

Alla Diamond League 2021 Eugene ci sarebbe piaciuto vedere i grandi protagonisti delle Olimpiadi, parlando ovviamente di italiani: mai era capitato di vincere cinque ori ai Giochi, abbiamo davvero battuto tutti i record ma pochi giorni dopo la sua straordinaria impresa Marcell Jacobs ha annunciato di dover tornare nel 2022, a causa di un infortunio, e dunque i 100 metri della Diamond League, già comunque interessanti e competitivi, saranno corsi senza l’uomo più veloce al mondo (attualmente). Assente anche Filippo Tortu, mancherà poi Gianmarco Tamberi per ragioni “pratiche”, visto che il programma di Eugene non prevede la gara di salto in alto. A proposito: gli uomini gareggeranno anche nei 200 e negli 800, poi nel miglio e nelle due miglia oltre che nel salto triplo e getto del peso; più gare per le donne con 100 e 200 ma anche un highlight sui 1500 (ne riparleremo), poi ancora i 3000 siepi e i 400 ostacoli oltre a salto in alto e salto con l’asta. Tra poco si comincia, dunque sarà interessante vedere quello che succederà…



