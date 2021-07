Diretta Diamond League 2021 Gateshead 2/ Streaming video tv: orari, programma

DIRETTA DIAMOND LEAGUE: LA 2° TAPPA!

La diretta della Diamond League 2021 oggi attirerà l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con il meeting di Gateshead (Gran Bretagna), settima tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo. La curiosità è legata al fatto che questa è la seconda tappa a Gateshead per la Diamond League 2021, perché qui lo scorso 23 maggio era stato disputato il Müller Grand Prix, mentre stavolta Gateshead ospita i Müller Anniversary Games. Due denominazioni differenti che raccontano di due diversi meeting britannici di atletica leggera, che però in questo 2021 hanno entrambi sede appunto a Gateshead, che diventa così la casa dell’atletica inglese. Questo nuovo appuntamento con la Diamond League è particolarmente interessante perché è l’ultimo prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020, di cui sarà una sorta di prova generale per le gare in programma, come era stato già venerdì scorso nelle gare che invece avevano fatto parte del meeting della Diamond League a Montecarlo. Da domani scatterà definitivamente il count-down per la regina degli sport olimpici, ma oggi che cosa succederà a Gateshead?

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI GATESHEAD

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2021 da Gateshead sarà garantita per i soli abbonati dalla tv satellitare, sui canali dunque di Sky Sport, per ammirare le gare più prestigiose di questa rassegna. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Gateshead anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://london.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 GATESHEAD 2: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2021 del secondo meeting di Gateshead, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella città inglese, valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 18.51 italiane (in Inghilterra sarà un’ora prima) con il salto triplo maschile, mentre alle ore 18.54 comincerà il salto in alto maschile. Alle ore 19.57 sarà la volta del salto con l’asta femminile, mentre alle ore 20.03 ecco il via alla gara dei 400 ostacoli femminili, la prima delle gare in pista a Gateshead. A seguire, avremo alle ore 20.16 i 200 metri femminili, alle ore 20.22 inizierà il lancio del giavellotto maschile mentre alle ore 20.25 tornerà protagonista la velocità, con i 100 metri maschili.

Il meeting della Diamond League a Gateshead avrà però ancora molte altre emozioni da proporre: alle ore 20.36 comincerà il salto in lungo femminile, mentre alle ore 20.38 sarà la volta dei 110 ostacoli, naturalmente maschili; a seguire ecco le donne che alle ore 20.47 avranno i 100 ostacoli. Alle ore 20.55 sono in programma gli 800 metri maschili, mentre alle ore 21.04 sarà la volta del miglio femminile, intitolato a Millicent Fawcett. Infine, gli ultimi eventi saranno alle ore 21.15 i 400 metri femminili e alle ore 21.48 i 3000 metri maschili.



