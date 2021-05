Diretta Diamond League 2021 Gateshead/ Streaming video tv, orari e programma

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021: UN TEST IN VISTA DI TOKYO

La diretta della Diamond League 2021 oggi coinvolgerà gli appassionati di atletica leggera, perché con il meeting di Gateshead (Gran Bretagna) prenderà il via il circuito che riunisce i principali meeting del mondo, che il 10 giugno farà tappa anche in Italia con il Golden Gala. Dopo la tormentata edizione del 2020, con pochi meeting e corsi con vincoli particolari a causa della pandemia di Coronavirus, la Diamond League cerca di tornare protagonista in questo 2021 e lo fa a partire dall’evento odierno di Gateshead, che ospita l’apertura al posto di Rabat che ha rinunciato.

Naturalmente la stagione sarà imperniata sulle Olimpiadi di Tokyo, dunque i meeting della prima parte della Diamond League 2021 fungeranno da test in vista dei Giochi: oggi mancano esattamente due mesi alla cerimonia d’apertura, la diretta Diamond League 2021 dunque entra nel vivo facendo scattare il count-down per la regina degli sport olimpici. Che cosa succederà a Gateshead?

DIAMOND LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 2021: COME SEGUIRE IL MEETING DI GATESHEAD

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che, salvo variazioni di palinsesto, non sarà purtroppo possibile seguire in diretta tv la Diamond League 2021 da Gateshead, di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà allora il sito Internet ufficiale https://gateshead.diamondleague.com/home (disponibile in inglese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 GATESHEAD: LE GARE IN PROGRAMMA

In attesa della diretta Diamond League 2021 del meeting di Gateshead, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella città inglese, valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 18.55 italiane (in Inghilterra sarà un’ora prima) con il salto in alto femminile con Alessia Trost, mentre alle ore 19.09 comincerà il salto in lungo maschile con Filippo Randazzo. Alle ore 19.38 sarà la volta del getto del peso femminile, mentre alle ore 19.40 ecco il via alla gara del salto con l’asta maschile. Nel frattempo ci saranno le batterie dei 100, mentre la prima finale in pista sarà alle ore 20.03 quella dei 400 metri femminili, seguita alle ore 20.15 dai 3000 siepi maschili. Il programma di gare della Diamond League a Gateshead si farà poi sempre più fitto: alle ore 20.35 il lancio del giavellotto maschile, alle ore 20.37 i 100 ostacoli (naturalmente femminili) con la terza azzurra in gara, Luminosa Bogliolo, alle ore 20.45 il salto triplo femminile e alle ore 20.49 i 1500 metri maschili. Saremo sempre più vicini al gran finale: alle ore 21.02 sarà infatti la volta dei 5000 metri maschili, seguiti alle ore 21.24 dalla finale dei 100 metri femminili e ancora alle ore 21.40 dai 200 metri maschili ed infine alle ore 21.51 dai 1500 metri femminili.

