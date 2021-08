Diretta Diamond League 2021 Losanna/ Streaming video tv, orari e programma

La diretta della Diamond League 2021 oggi attirerà l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con il meeting di Losanna, in Svizzera, un appuntamento fra i più classici perché Athletissima e lo Stade Olympique de la Pontaise che lo ospita sono nomi che hanno fatto la storia dell’atletica. Siamo dunque in Svizzera per la nona tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo, la seconda dopo le Olimpiadi perché già settimana scorsa la Diamond League 2021 era ripartita da Eugene dopo i Giochi che hanno esaltato l’Italia in maniera clamorosa, con il leggendario traguardo delle cinque medaglie d’oro vinte dalla spedizione azzurra in atletica.

Adesso si respira un po’ l’aria di fine stagione, sappiamo ad esempio che Marcell Jacobs si è fermato e dunque non vedremo più in azione il campione olimpico dei 100 metri nel finale di questo indimenticabile 2021, ma sicuramente c’è voglia di continuare ad ammirare la grande atletica. Andiamo allora a scoprire subito e senza indugio tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della Diamond League 2021 in occasione del meeting di Losanna che ci terrà compagnia questa sera.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI LOSANNA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2021 da Losanna sarà garantita per i soli abbonati dalla tv satellitare, sui canali dunque di Sky Sport, per ammirare le gare più prestigiose di questa rassegna. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Losanna anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://lausanne.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese oppure in francese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 LOSANNA: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2021 del meeting di Losanna, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella città svizzera, valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 19.25 con il getto del peso maschile e con il salto in lungo femminile, mentre alle ore 19.35 comincerà il salto con l’asta maschile. Alle ore 19.55 sarà la volta del salto in alto femminile, mentre alle ore 20.03 ecco il via alla gara dei 400 metri femminili, la prima di quelle in pista a Losanna. A seguire, avremo alle ore 20.15 gli 800 metri maschili, alle ore 20.25 inizierà il lancio del giavellotto maschile mentre alle ore 20.30 l’appuntamento sarà con i 1500 metri femminili, seguiti alle ore 20.40 dai 110 ostacoli, naturalmente maschili. Il programma sarà ancora molto fitto, perché avremo poi alle ore 20.45 il via al salto triplo femminile, mentre alle ore 20.50 cominceranno i 3000 metri maschili. Il meeting della Diamond League a Losanna si avvicinerà a quel punto sempre più al gran finale: alle ore 21.07 ecco i 100 metri femminili, alle ore 21.18 i 400 ostacoli femminili, infine la chiusura sarà alle ore 21.35 con i 200 metri maschili.



