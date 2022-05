Diretta Diamond League 2022 Eugene/ Streaming video tv: orari e programma

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022: SENZA JACOBS!

La diretta della Diamond League 2022 oggi attirerà l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con il meeting di Eugene, terza tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo. La curiosità è legata al fatto che questo sarà un anno speciale per Eugene, dal momento che la località degli Stati Uniti (per la precisione, nello Stato dell’Oregon) ospita oggi il suo tradizionale meeting Prefontaine Classic per la Diamond League 2021, poi ad Eugene avranno luogo anche i Mondiali di atletica nel mese di luglio, situati di un anno naturalmente a causa dello spostamento delle Olimpiadi.

DIRETTA/ Diamond League Birmingham 2022: Tamberi 2° nel salto, Sabbatini 9° in 800m

Questo nuovo appuntamento con la Diamond League è particolarmente interessante dunque perché ad Eugene sarà una sorta di prova generale della rassegna iridata per le gare in programma oggi in Oregon, che andremo ad elencare fra poco. Avrebbe dovuto essere anche la grande sfida tra Marcell Jacobs e i velocisti americani sui 100 metri, invece ovviamente l’infortunio del campione olimpico rimanderà il confronto, ai prossimi meeting della Diamond League e poi naturalmente ai Mondiali. Restando all’attualità, oggi che cosa succederà ad Eugene?

DIRETTA/ Gianmarco Tamberi 7° nel salto in alto a Doha con 2.20, Diamond League 2022

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI EUGENE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2022 da Eugene sarà garantita per gli abbonati dalla tv satellitare sui canali di Sky Sport, ma in questa stagione si potrà ammirare le gare più prestigiose del circuito di atletica anche in chiaro per tutti su Rai Sport + HD e anche su Rai Due a cominciare dalle ore 22.30. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Eugene in diretta streaming video, tramite i noti servizi Sky Go e Rai Play. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://eugene.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA/ Filippo Tortu 7° nei 200 metri a Doha, vince Lyles! Diamond League 2022

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 EUGENE: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2022 del meeting di Eugene, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella città statunitense, valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 21.20 italiane (in Oregon saranno ben nove ore prima) con il salto in alto femminile, mentre alle ore 21.33 comincerà il salto in lungo femminile. Alle ore 21.56 sarà la volta del salto con l’asta maschile, mentre alle ore 22.04 ecco il via alla gara dei 400 ostacoli maschili, la prima delle gare in pista ad Eugene. A seguire, avremo alle ore 22.10 i 5000 metri maschili, alle ore 22.33 ecco i 100 metri femminili mentre alle ore 22.38 inizierà il lancio del disco femminile.

Il meeting della Diamond League 2022 ad Eugene avrà però ancora molte altre emozioni da proporre: alle ore 22.49 comincerà la gara dei 1500 metri femminili, mentre alle ore 23.00 sarà la volta dei 400 metri maschili. Alle ore 23.04 prenderà il via il getto del peso maschile e quasi in contemporanea, cioè alle ore 23.06, avremo anche gli 800 metri femminili. Verso il gran finale, ecco alle ore 23.14 i 3000 siepi femminili, alle ore 23.39 il miglio maschile (si corre in questo caso rispettando la misura anglosassone) e infine alle ore 23.52 ecco i 100 metri maschili, purtroppo senza Marcell Jacobs.











© RIPRODUZIONE RISERVATA