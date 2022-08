DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 MONACO/ Video streaming Rai 3, la storia del meeting

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 MONACO: LA STORIA DEL MEETING

Mentre aspettiamo il via alla diretta Diamond League 2022 per quanto riguarda l’odierno meeting di Monaco, diamo un rapido sguardo alla storia proprio di questo Meeting Herculis. Le origini risalgono al 1987 e la casa naturalmente è lo Stadio Louis II di Fontvieille, quartiere del Principato di Monaco. Il meeting monegasco è stato nel programma della Golden League dal 1998 al 2002, mentre dal 2010 è entrato definitivamente tra i meeting del calendario della Diamond League.

Si contano anche ben cinque record del Mondo fatti registrare a Monaco, tutti molto recenti a partire da quello di Yelena Isinbayeva nel salto con l’asta nel 2008, poi ecco quello di Genzebe Dibaba nel 2015 sui 1500 metri e una tripletta consecutiva di meeting con record del Mondo dal 2018 al 2020, nel primo caso grazie a Beatrice Chepkoech nei 3000 siepi, poi con Sifan Hassan nel miglio ed infine Joshua Cheptegei nei 5000 metri, a confermare che Monaco è un luogo speciale per le gare di mezzofondo e fondo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI MONACO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2022 da Monaco sarà garantita per gli abbonati dalla tv satellitare sui canali di Sky Sport, ma in questa stagione si potranno ammirare le gare più prestigiose del circuito di atletica anche in chiaro per tutti sulla Rai e in questo caso su Rai Tre, naturalmente canale numero 3 del telecomando, nella fascia dalle ore 20.00 fino a chiusura.

Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Monaco in diretta streaming video, tramite i noti servizi Sky Go e Rai Play. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://monaco.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese e francese). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE 2022 SU RAI PLAY

PRESENTAZIONE MEETING

La diretta della Diamond League 2022 oggi, mercoledì 10 agosto, attirerà di nuovo l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con il meeting di Monaco, decima tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo e che naturalmente vive nel Principato una serata di grande rilievo nella seconda metà del calendario stagionale, dopo i Mondiali di Eugene e per gli atleti europei a ridosso dei Campionati Europei che avranno inizio a Ferragosto a Monaco di Baviera.

Questo nuovo appuntamento con la Diamond League è particolarmente interessante dunque perché arriva a metà fra i due grandi eventi dell’estate dell’atletica leggera. Monaco ospita una tappa di notevole significato e sempre molto affascinante allo Stade Louis II, la casa dello sport nel Principato, che negli ultimi anni ci ha regalato pure diversi record del Mondo. Scenario di conseguenza prestigioso per questo meeting, oggi che cosa succederà nella diretta Diamond League 2022 a Monaco?

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 MONACO: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2022 del meeting di Monaco, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nel Principato, limitandoci a ricordare quelle che saranno valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 18.30 con il salto in lungo maschile, mentre alle ore 19.20 comincerà il salto con l’asta femminile e alle ore 19.35 sarà la volta del lancio del giavellotto femminile. Alle ore 19.45 è fissato il salto in alto maschile, mentre alle ore 20.04 ecco il via alla gara dei 400 metri hs femminili, la prima delle gare in pista a Monaco. A seguire, spazio alla velocità pura, dal momento che alle ore 20.14 avremo i 100 metri maschili e alle ore 20.24 i 100 metri femminili.

Il meeting della Diamond League 2022 a Monaco avrà però ancora molte altre emozioni da proporre: alle ore 20.26 comincerà la gara del salto triplo femminile, mentre alle ore 20.32 ecco la finale dei 1500 femminili, seguiti alle ore 20.47 dai 110 hs (ovviamente maschili). Alle ore 21.06 ecco i 400 metri femminili, seguiti alle ore 21.16 dai 3000 metri al maschile. Saremo ormai sempre più vicini al gran finale: alle ore 21.33 ecco i 200 metri maschili e infine alle ore 21.44 ci saranno i 3000 siepi femminili, con cui calerà il sipario sulla Diamond League 2022 da Monaco.











