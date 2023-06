DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 OSLO/ Video streaming Rai: i record ai Bislett Games (oggi 15 giugno)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 OSLO: I RECORD A OSLO

Mentre si avvicina la diretta della Diamond League 2023 a Oslo, dobbiamo ricordare che i Bislett Games sono un meeting di immenso fascino e tradizione, come conferma il grande numero di record del Mondo che nel corso della storia sono stati ottenuti proprio in questa manifestazione. L’ultimo ha fatto la felicità del pubblico di Oslo, perché porta la firma del campione locale Karsten Warholm, che nel 2021 fece fermare il cronometro sul tempo di 46”70 nei 110 hs maschili.

I primi anni del XXI secolo avevano fatto ad Oslo la storia dei 5000 metri femminili, perché il record del Mondo di questa gara cadde addirittura per tre volte, nel 2004 per merito di Elvan Abeylegesse, nel 2007 con Meseret Defar e infine nel 2008 con Tirunesh Dibaba, ma forse nella memoria degli appassionati – se hanno qualche anno in più – ci sono soprattutto diversi capitoli della grande rivalità tutta britannica fra Sebastian Coe e Steve Ovett, entrambi autori di record del Mondo a Oslo a cavallo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI OSLO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2023 da Oslo sarà garantita dalle ore 20.00 in poi sia per gli abbonati dalla tv satellitare sui canali di Sky Sport, sia in chiaro per tutti sulla Rai e in questo caso su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Oslo per la Diamond League in diretta streaming video, tramite i noti servizi Sky Go e Rai Play. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale (anche in inglese).

MOLTE EMOZIONI DA PROPORRE

La diretta della Diamond League 2023 Oslo oggi, giovedì 15 giugno, attirerà di nuovo l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con i Bislett Games, nome con cui è noto il celebre meeting ospitato annualmente appunto ad Oslo, capitale della Norvegia, sede della quinta tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo e che settimana scorsa era a Parigi, nel giorno (per noi) del ritorno in gara di Marcell Jacobs, ma che sarà ricordato soprattutto per la bellezza di tre record del Mondo in una sola sera, per un 9 giugno che è destinato ad entrare nella storia.

Uno dei tre record è stato firmato dal norvegese Jakob Ingebrigtsen, questo ci consente di ricordare la grande cultura sportiva che “regna” da queste parti: Oslo applaudirà in particolare il primatista mondiale e l’altro idolo locale Karsten Warholm, ma le gare al Bislett Stadium hanno sempre un fascino particolare per chiunque vi partecipi. Il 2023 dell’atletica leggera si sta già rivelando spumeggiante anche se mancano ancora più di due mesi ai Mondiali di Budapest, quindi sarà imperdibile oggi la diretta Diamond League 2023 a Oslo…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 OSLO: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2023 del meeting di Oslo, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella capitale norvegese, limitandoci a ricordare quelle che saranno valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 17.30 con il getto del peso femminile, mentre alle ore 18.45 comincerà il salto con l’asta maschile e alle ore 19.03 sarà la volta del salto triplo femminile. Alle ore 20.04 ecco il via alla gara dei 400 hs femminili, la prima delle gare in pista a Oslo. A seguire, avremo alle ore 20.15 i 400 metri maschili, alle ore 20.25 ecco i 3000 metri femminili mentre alle ore 20.27 comincerà il lancio del disco femminile.

Il meeting della Diamond League 2023 a Oslo avrà però ancora molte altre emozioni da proporre: alle ore 20.42 comincerà la gara del salto in lungo maschile, mentre alle ore 20.43 ecco i 200 metri maschili. Alle ore 20.52 sarà la volta del cosiddetto “Dream Mile” femminile, mentre alle ore 21.05 ecco i 5000 metri maschili, seguiti alle ore 21.29 dai 100 metri al femminile. Saremo ormai sempre più vicini al gran finale dei Bislett Games 2023 di Oslo per la Diamond League: alle ore 21.39 ecco i 400 hs al maschile con Karsten Warholm, seguiti infine alle ore 21.50 dai 1500 metri maschili con i fratelli Filip e Jakob Ingebrigtsen, perché dulcis in fundo gareggeranno le grandi stelle dell’atletica leggera locale.











