Diretta Diamond League 2025 Bruxelles streaming video Rai: orario, programma e italiani in gara nel Memorial Van Damme, venerdì 22 agosto.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 BRUXELLES: SI VA IN BELGIO!

Dalla Svizzera al Belgio, la diretta Diamond League 2025 Bruxelles rappresenta, oggi venerdì 22 agosto, una nuova tappa della grande atletica che, ricordiamo, quest’anno avrà il suo appuntamento culminante nei Mondiali di Tokyo, in programma a settembre e che portano straordinari ricordi all’Italia.

Quando si parla di atletica in Giappone non può non tornare alla mente la favolosa Olimpiade che aveva regalato gloria soprattutto a Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi; i due tra l’altro sono i big in forse per i Mondiali, sia pure per motivi diversi, con il velocista che purtroppo si è nuovamente infortunato qualche giorno fa.

Oggi allora nella diretta Diamond League 2025 Bruxelles ci saranno sei italiani ai nastri di partenza; due di loro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu, proveranno a fare bene negli 800 metri che pure non sono una gara valevole per il circuito del Diamante, e dunque in qualche modo può passare in tono minore.

Noi in termini generali siamo davvero pronti a vivere la diretta Diamond League 2025 Bruxelles e, prima che le gare prendano il via, possiamo andare a parlare degli altri italiani che questa sera ci faranno compagnia in quello che ufficialmente viene conosciuto come Memorial Van Damme.

COME SEGUIRE LA DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 BRUXELLES IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Diamond League 2025 Bruxelles dovrebbe essere garantita dalla Rai anche se è da definire il canale, poi appuntamento su Sky Sport e diretta streaming video tramite Sky Go e Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIAMOND LEAGUE 2025 BRUXELLES SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 BRUXELLES: IL PROGRAMMA

Abbiamo detto di Pernici e Tecuceanu, oggi però nella diretta Diamond League 2025 Bruxelles ci sono anche le gare valide per il Diamante e allora presentiamo Ayomide Folorunso, che sarà presente sicuramente alle finali di Zurigo e che si cimenterà come sempre nei 400 ostacoli, il pass per l’ultimo atto nella città svizzera è molto vicino per Roberta Bruni che dunque va a caccia di un risultato importante nel salto con l’asta. Interesse anche per Marta Zenoni, che di recente ha vinto il titolo nazionale sugli 800: nella diretta Diamond League 2025 Bruxelles tuttavia sarà impegnata nei 1500.

Qui a Londra, un mese fa, ha ottenuto un ottimo tempo che le è anche valso il record italiano nel passaggio sul miglio; infine l’ultimo azzurro che vedremo nel Memorial Van Damme è Marco Fassinotti, lui invece non troppo a ridosso della qualificazione per le Finals e, di conseguenza, nella necessità di una misura di rilievo in un salto in alto che sarà privo di Gianmarco Tamberi. Gimbo, che è appena diventato papà, dovrà decidere se partecipare o meno ai Mondiali; intanto noi siamo pronti a gustare la diretta Diamond League 2025 Bruxelles, sperando come sempre in un buon risultato da parte dei nostri atleti.