DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 OSLO: RIPRENDE LA GRANDE ATLETICA!

Giovedì 12 giugno è il giorno della diretta Diamond League 2025 Oslo, e dunque torna la grande atletica che ci terrà compagnia in questa giornata nel Nord Europa, in Norvegia, una nazione che negli ultimi giorni ha destato brutte sensazioni vista la sconfitta della nostra nazionale di calcio. Qui però parliamo di atletica, e di una diretta Diamond League 2025 Oslo che ha valore in senso assoluto ma fa anche da apripista, insieme a tutti gli altri appuntamenti del circuito, ai Mondiali di settembre che naturalmente saranno il grande evento dell’anno, cui tutti gli atleti si rifanno.

DIRETTA GOLDEN GALA 2025/ Video streaming Rai 2: cominciano le prime gare! (oggi venerdì 6 giugno)

Questa sera i Bislett Games, come sono conosciuti ufficialmente, presenteranno quattro italiani: spicca il nome di Zaynab Dosso nei 100 metri e per lei sarà importante valutare le sensazioni al rientro, ma ci sarà spazio anche per Filippo Tortu in un competitivo 200 metri mentre Federico Riva si cimenterà nel miglio in cui la competizione sarà serratissima. Infine ecco Ayomide Folorunso che correrà nei 400 ostacoli, la speranza è che nella diretta Diamond League 2025 Oslo l’azzurro possa brillare anche se i nostri rappresentanti sono pochi.

DIRETTA/ Diamond League 2024 Bruxelles streaming: vinco Tamberi, Fabbri e Iapichino! (oggi 14 settembre)

COME SEGUIRE LA DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 OSLO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Diamond League 2025 Oslo vi potrete affidare a Rai Sport così come Sky Sport, in abbonamento, per la sessione serale; diretta streaming video disponibile su Rai Play e Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 OSLO SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 OSLO: LE GARE IN RISALTO

La diretta Diamond League 2025 Oslo prenderà il via di fatto alle ore 19:15, dopo le consuete gare a livello juniores o nazionale: la prima prova valida per il Diamante è il salto triplo femminile seguito dall’attesissima gara del salto con l’asta maschile, qui infatti abbiamo la presenza di Armand Duplantis, il fenomenale svedese del quale ormai si è detto tutto ma che continua a scrivere record, e che possiamo dire scaldi i motori in vista dell’appuntamento di Stoccolma, quello di casa sua dove inevitabilmente il tifo a suo favore sarà caldissimo.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI/ Streaming video Rai: grande vittoria! (salto in alto Diamond League 2024)

Ci sposteremo poi, con il programma dei Bislett Games qui a Oslo, a seguire il lancio del giavellotto femminile; gli 800 maschile e i 3000 siepi femminili saranno altre gare che precederanno i 200 con Filippo Tortu, poi ancora il già citato Dream Mile con Federico Riva e i 100 femminili con Zaynab Dosso, a chiudere il programma tanto altro ancora con i 300 metri ostacoli maschili che saranno l’ultima gara nel calendario. Cosa succederà dunque nella diretta Diamond League 2025 Oslo? Lo scopriremo insieme…