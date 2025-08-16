Diretta Diamond League 2025 Silesia streaming video Rai: orario, risultati e programma della kermesse di atletica a Chorzow.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 SILESIA: TANTI NOMI AL VIA!

Siamo alla diretta Diamond League 2025 Silesia, che rappresenta un gran bell’appuntamento con l’atletica mondiale: la giornata è quella di sabato 16 agosto, la location è Chorzow che per l’Italia rimane comunque storica, perché è qui che gli azzurri hanno vinto i Giochi Europei a squadre per la prima volta.

Per quanto riguarda i nomi, attenzione perché la diretta Diamond League 2025 Silesia è ricca: basterebbe solo la notizia del grande ritorno di Noah Lyles, campione olimpico in carica che si cimenterà naturalmente sui 100 metri, anche se la sfida con Marcell Jacobs potrebbe non esserci.

L’azzurro infatti sembra voler puntare la Diamond League di Bruxelles, ma la presenza degli italiani qui sarà comunque importante: il focus forse lo possiamo fare su Gianmarco Tamberi, che tornerà dunque a confrontarsi con la pedana del salto in alto.

Alle Olimpiadi Tamberi era stato debilitato da una colica renale e non era riuscito a difendere la medaglia d’oro vinta a Tokyo; adesso ci riprova nella diretta Diamond League 2025 Silesia, della quale possiamo provare a scoprire il programma segnalando quelle che sono le gare più importanti con i loro protagonisti, detto che si comincerà già nel primo pomeriggio.

DIAMOND LEAGUE 2025 SILESIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta Diamond League 2025 Silesia sarà innanzitutto su Rai Sport in chiaro, poi anche sui canali di Sky Sport; la diretta streaming video sarà dunque disponibile sia su Rai Play che su Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 SILESIA SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 SILESIA: IL PROGRAMMA

Come dunque abbiamo detto, la diretta Diamond League 2025 Silesia prende il via presto: alle ore 14:05 è previsto l’inizio del getto del peso maschile ed è già una gara importante per noi, perché sia Leonardo Fabbri che Zane Weir saranno presenti in pedana e Fabbri almeno sulla carta sarebbe anche il favorito.

Abbiamo detto del salto in alto maschile che inizia alle ore 15:01, mentre un quarto d’ora più tardi ecco il salto in lungo femminile: Larissa Iapichino è iscritta alla gara ed è quella con il miglior personale stagionale, anche suo record in carriera, in una competizione nella quale è presente Malaika Mihambo.

La chiusura sarà dedicata ai 100 metri femminili, alle ore 17:53, e qui certamente ci divertiremo: anche Sha’Carri Richardson ha deciso di partecipare e con lei ci saranno anche Dina Asher-Smith e Melissa Jefferson-Wooden, la gara maschile invece scatterà alle 16:58 e abbiamo già detto di Noah Lyles, ma sono in pedana anche Kenneth Bednarek e Kishane Thompson che quest’anno ha corso in 9.75 e dunque si candida alla vittoria. Insomma: la diretta Diamond League 2025 Silesia promette davvero spettacolo, noi possiamo solo sperare che gli italiani siano in grado di farsi valere una volta di più.