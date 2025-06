DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 STOCCOLMA: COMINCIANO LE GARE!

La diretta Diamond League 2025 Stoccolma sta per farci compagnia, naturalmente si tratta di un appuntamento annuale e allora diamo uno sguardo al Bauhaus Galan della passata stagione. A livello maschile l’Italia aveva portato a casa due medaglie di bronzo: c’era stata quella di Chituru Ali nei 100 metri (in 10’’19, vittoria per Emmanuel Eseme) e quella di Federico Riva nei 1500 metri, con il crono di 3’33’’87 e un terzo posto frutto di una volata tra Robert Farken e Luke McCann, Riva era andato a soli 24 centesimi dal titolo della Diamond League.

Diretta Diamond League 2025 Oslo/ Riva record nazionale, Folorunso quarta (oggi 12 giugno 2025)

Nel femminile invece non erano arrivate soddisfazioni; possiamo citare il fatto che Jaroslava Mahuchick aveva saltato due metri netti per vincere la medaglia d’oro nell’alto, Leyanis Pérez Hernandez aveva vinto la gara del salto triplo mentre Laura Muir aveva impressionato sui 1500, timbrando un 3’57’’99 che gli era valso la miglior prestazione mondiale nell’arco del 2024. Adesso forse l’Italia ha più possibilità di brillare nella capitale svedese ma è qualcosa che capiremo nelle prossime ore, possiamo finalmente metterci comodi e lasciare la parola ai protagonisti perché la diretta Diamond League 2025 Stoccolma prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GOLDEN GALA 2025/ Video streaming Rai 2: cominciano le prime gare! (oggi venerdì 6 giugno)

COME VEDERE LA DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 STOCCOLMA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv della Diamond League 2025 Stoccolma potrete sintonizzarvi su Rai Sport così come su Sky Sport per gli abbonati; la diretta streaming video sarà garantita sia da Rai Play che da Sky Go. DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 STOCCOLMA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIAMOND LEAGUE 2025 STOCCOLMA: TANTI ITALIANI AL VIA!

Tanti italiani nella diretta Diamond League 2025 Stoccolma, la seconda tappa settimanale della grande atletica: domenica 15 giugno siamo sempre in Scandinavia, dopo i Bislett Games di Oslo il circuito del Diamante fa tappa nella capitale svedese per il Bauhaus Galan, diciamo che l’evento più atteso dal pubblico di casa è il salto con l’asta maschile (si parte alle ore 17:17) vista la presenza dello straordinario Armand Duplantis ma noi possiamo e dobbiamo guardare anche e soprattutto in casa nostra, perché rispetto a giovedì aumenta il numero di italiani al via.

DIRETTA/ Diamond League 2024 Bruxelles streaming: vinco Tamberi, Fabbri e Iapichino! (oggi 14 settembre)

Diamo la copertina a Zaynab Dosso che sarà nuovamente impegnata nei 100 metri, ma ai nastri di partenza ci sarà anche Ayomide Folorunso che si cimenterà nei 400 ostacoli, nei 3000 femminili invece ecco Marta Zenoni ma probabilmente non Nadia Battocletti, che a Rabat ha firmato il record italiano sui 5000. Non possiamo poi non citare gli ultimi due: Larissa Iapichino nel salto in lungo e Alessandro Sibilio che chiuderà la giornata con i 400 metri ostacoli, nella diretta Diamond League 2025 Stoccolma in programma alle ore 19:52.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 STOCCOLMA: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La giornata in compagnia della diretta Diamond League 2025 Stoccolma prende il via alle ore 17:14 con la prima gara del diamante, il salto in alto femminile: presenti qui le due ucraine Yuliia Levchenko e Yaroslava Mahuchikh e la padrona di casa Engla Nilsson, ma anche l’australiana Nicola Olyslagers che è numero 2 del ranking mondiale. A seguire il già citato salto con l’asta maschile, con tutti i migliori: da Duplamntis a Ernest Obiena passando ovviamente per Emmanouil Karalis e Sam Kendricks. Ci sono i 100 maschili, ma non valgono per il Diamante: dunque, non avremo big al via.

Così nemmeno nei 200 (ore 18:13), la Iapichino invece si dovrà confrontare ancora con Malaika Mihambo e Tara Davis-Woodhall, le sue principali avversarie nel salto in lungo, la gara scatta alle ore 18:23 e vedremo come andrà così come quella della Folorunso, 400 ostacoli alle ore 18:04 e Femke Bol è straordinariamente favorita per il titolo. Possiamo poi citare i 100 metri femminili con Zaynab Dosso, alle ore 19:42 come penultima gara della diretta Diamond League 2025 Stoccolma: Julien Alfred e Dina Asher-Smith rappresentano il riferimento per tutte le avversarie.