Diretta Diamond League Doha 2022/ Streaming video Rai: ci sono Tamberi e Tortu!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2022: PRIMA TAPPA DEL DIAMANTE!

La Diamond League Doha 2022 rappresenta la prima tappa del circuito del Diamante: venerdì 13 maggio le gare scattano alle ore 18:10 (con il salto con l’asta maschile) e sarà una serata davvero ricca di spunti, perché al via ci saranno davvero tanti campioni che renderanno questo meeting davvero scintillante. Due grandi protagonisti saranno anche italiani: avremo infatti in pedana Gianmarco Tamberi, che alle ore 19:15 inizierà la sua scalata verso l’oro nel salto in alto, e Filippo Tortu che torna in pista e si confronta con i 200 metri, evento in programma alle ore 20:12.

Naturalmente i nostri riflettori saranno puntati in particolar modo su loro due, ma sbaglieremmo a ridurre l’intera attenzione su Tamberi e Tortu nella diretta della Diamond League Doha 2022, perché davvero questa prima tappa del meeting di atletica ci regalerà grandi emozioni e, chissà, potremmo anche vedere infranto qualche record. Così, dopo le imprese di Marcell Jacobs nei 60 indoor, siamo pronti a vivere un’altra avventura: la diretta della Diamond League Doha 2022 è dietro l’angolo, vedremo cosa succederà quando si inizierà a gareggiare…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2022 STREAMING VIDEO TV RAI: COME VEDERE IL MEETING

La diretta tv della Diamond League Doha 2022 sarà trasmessa su due emittenti: Rai Sport ha infatti acquisito i diritti per questo meeting e fornirà l’appuntamento in chiaro per tutti al canale 57 (e 58, sul “gemello” Rai Sport +) mentre come al solito gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare il numero 204 del loro decoder, sede di Sky Sport Arena. In entrambi i casi sarà possibile assistere alla Diamond League Doha 2022 in diretta streaming video: basterà infatti installare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure fare lo stesso con l’app Rai Play, così come visitare il relativo sito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2022 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2022: RISULTATI E CONTESTO

L’ultimo ricordo che abbiamo delle gare del Diamante, lo diciamo introducendo la Diamond League Doha 2022, è quello di Gianmarco Tamberi che a settembre vince l’oro nel salto in alto: per Gimbo il 2021 è stato un anno strepitoso, coronato ovviamente dal titolo olimpico che è giunto davvero inaspettato, anche perché c’era nell’edizione precedente dei Giochi non aveva potuto competere per il grave infortunio.

Filippo Tortu chiaramente è stato uno degli altri volti finiti in copertina: sua l’ultima frazione di una 4×100 leggendaria, che ci ha consegnato la medaglia d’oro con rimonta sulla Gran Bretagna e, evento sostanzialmente unico nella storia delle Olimpiadi, ha messo la velocità italiana in cima al mondo. Marcell Jacobs, che ha vinto i 100 metri, nella Diamond League Doha 2022 non ci sarà: lui ha scelto di rientrare a Roma, e dunque lo vedremo soltanto in agosto quando competerà ovviamente sulla distanza regina. Noi invece ci concentriamo adesso sulle gare che stanno per cominciare, pronti a vivere le grandi emozioni della Diamond League Doha 2022…

