Diretta Diamond League Doha 2023/ Streaming video Rai: c’è Roberta Bruni! (5 maggio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2023: DUE ITALIANI IN GARA!

La grande atletica torna a farci compagnia venerdì 5 maggio: alle ore 17:00 scatta la diretta della Diamond League Doha 2023, il primo appuntamento di un circuito, quello appunto del Diamante, che si svilupperà nel corso della stagione con varie tappe, fino ad arrivare alla doppia giornata di Eugene (in Oregon, negli Stati Uniti) alla metà di settembre. Nel corso degli anni la diretta della Diamond League ha sempre rappresentato grande spettacolo: alcuni appuntamenti sono importanti anche e soprattutto per noi italiani (basti pensare al Golden Gala: quest’anno si gareggia il 2 giugno tra Roma e Firenze).

Per il resto, l’atletica quest’anno è tutta proiettata verso quello che sarà l’appuntamento più importante: i Mondiali, che si disputeranno a Budapest nella seconda metà di agosto. Inevitabile allora che anche la diretta della Diamond League 2023 sia già improntata ad una preparazione per l’evento ungherese, ma ovviamente bisognerà valutar quello che succederà nelle varie gare. Ricordando che gli italiani impegnati oggi in Qatar saranno appena due, cominciamo ad addentrarci nell’evento parlando del calendario e dunque del programma che riguarderà la diretta della Diamond League Doha 2023.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

C’è un doppio appuntamento per la diretta tv della Diamond League Doha 2023: l’evento sarà trasmesso in chiaro, a partire dalle ore 18:00 e fino alle 20:00, da Rai Sport e dunque al numero 57 del telecomando, con la possibilità di assistere alle gare anche in mobilità tramite il sito di Rai Play o la sua relativa app. Come sempre però il meeting di atletica sarà fornito anche dalla televisione satellitare: in questo caso i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder) con diretta streaming video senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE DOHA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2023: IL PROGRAMMA

Andiamo allora a scoprire il programma nella diretta della Diamond League Doha 2023. Diciamo subito che le gare che valgono per il Diamante sono parecchie, e la prima sarà quella che riguarda il salto con l’asta femminile: scatta alle ore 18:04 e ci interessa da vicino perché sarà presente la nostra Roberta Bruni. Alle ore 18:15 il via del disco maschile, seguito poi dal salto triplo sempre maschile; dalle ore 19:04 solo gare di primo livello, con i 400 e i 3000 siepi femminili.

Nel salto in alto maschile non sarà presente il nostro Gianmarco Tamberi, ma chiaramente non poteva mancare il padrone di casa Mutaz Barshim che a Gimbo ha indissolubilmente legato nome e oro olimpico a Tokyo; poi i 400 ostacoli maschili. A seguire altre gare molto interessanti come il giavellotto maschile e gli attesissimi 100 femminili, ancora i 3000 metri maschili e, prima della chiusura dedicata ai 1500 metri femminili, la diretta della Diamond League Doha 2023 ci accompagnerà verso i 200 maschili, dove avremo il secondo italiano in gara in questa kermesse e cioè Emmanuel Ihemeje.

